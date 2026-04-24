Σενάριο από την Αγγλία φέρνει τον Τζέιμς Ταβερνίερ στο μεταγραφικό «κάδρο» του Παναθηναϊκού, ωστόσο η συγκεκριμένη υπόθεση δεν φαίνεται να έχει ουσιαστική βάση.

Ο έμπειρος δεξιός μπακ, ο οποίος αποχωρεί από τους Ρέιντζερς μετά από πολυετή παρουσία, αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με ομάδες από την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία να εμφανίζονται πιο «ζεστές» για την περίπτωσή του.

Σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού συνδέεται άμεσα με την παρουσία του Ραφαέλ Μπενίτεθ στον πάγκο, καθώς φέρεται να ήταν εκείνος που εξέταζε την προοπτική απόκτησης του 34χρονου άσου. Ωστόσο, τα δεδομένα έχουν ήδη αλλάξει.

Η διαφαινόμενη αποχώρηση του Μπενίτεθ από τον πάγκο του «τριφυλλιού» διαφοροποιεί πλήρως τον μεταγραφικό σχεδιασμό, καθιστώντας το συγκεκριμένο σενάριο εξαιρετικά αδύναμο. Χωρίς την παρουσία του Ισπανού τεχνικού, που φέρεται να «έτρεχε» την υπόθεση, ο Παναθηναϊκός δεν δείχνει να έχει ενεργό ενδιαφέρον για τον Ταβερνιέρ.