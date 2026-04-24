Η Formula 1 προχώρησε σε μία ανακοίνωση που θα αυξήσει και άλλο το καλεντάρι της , ανακοινώνοντας την επιστροφή του Grand Prix Τουρκίας.

Μετά από έξι χρόνια απουσίας, η ιστορική πίστα της Κωνσταντινούπολης επιστρέφει στο πρόγραμμα από το 2027, στο πλαίσιο πενταετούς συμφωνίας ανάμεσα στη FIA και την τουρκική ομοσπονδία αυτοκινήτου.

Το Istanbul Park είχε κάνει το ντεμπούτο του στη Formula 1 το 2005 και γρήγορα καθιερώθηκε ως μία από τις πιο απαιτητικές και τεχνικές πίστες του πρωταθλήματος, με χαρακτηριστικές στροφές που δοκιμάζουν τα όρια οδηγών και μονοθεσίων.

BREAKING: The Turkish Grand Prix will return to the calendar from 2027 as part of a new five-year agreement 🇹🇷#F1 #TurkishGP pic.twitter.com/MAfhrOCnTH — Formula 1 (@F1) April 24, 2026

Η τελευταία παρουσία της Τουρκίας στο καλεντάρι καταγράφηκε το 2021, όταν ο Βάλτερι Μπότας κατέκτησε τη νίκη, ενώ έναν χρόνο νωρίτερα ο Λιούις Χάμιλτον, είχε πανηγυρίσει στην ίδια πίστα το έβδομο παγκόσμιο πρωτάθλημα της καριέρας του.