Ξεχωριστό χρώμα, αλλά και μικρή καθυστέρηση στην έναρξη, είχε η αναμέτρηση ανάμεσα στη Στουτγκάρδη και τη Φράιμπουργκ για τα ημιτελικά του Κύπελλο Γερμανίας.
Οι φίλοι των γηπεδούχων δημιούργησαν εντυπωσιακή –και… αποπνικτική– ατμόσφαιρα, ανάβοντας δεκάδες καπνογόνα στις εξέδρες, με αποτέλεσμα το γήπεδο να καλυφθεί από πυκνούς καπνούς. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε ολιγόλεπτη καθυστέρηση της σέντρας, μέχρι να καθαρίσει η ατμόσφαιρα.
Υπενθυμίζεται πως η αναμέτρηση είναι νοκ άουτ, με τη νικήτρια ομάδα να εξασφαλίζει την πρόκριση στον μεγάλο τελικό, όπου την περιμένει ήδη η Μπάγερν Μονάχου.
- Ρεάλ Οβιέδο – Βιγιαρεάλ 1-1: Γκέλα για το «Κίτρινα Υποβρύχια», σημαντικός πόντος για την ουραγό της La Liga
- Στουτγκάρδη – Φράιμπουργκ 2-1: Ο Τομάς έστειλε τους γηπεδούχους στον τελικό με γκολ στο 119ο λεπτό
- Ντόναλντ Τραμπ: «Η Ελλάδα έχει υπάρξει πολύ υποστηρικτική στις ΗΠΑ» – «Τρομερός τύπος ο Μητσοτάκης»