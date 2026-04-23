Η EuroLeague αποκάλυψε το επίσημο λογότυπο του Final Four 2026, το οποίο θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα από τις 22 έως τις 24 Μαΐου, συνδυάζοντας τη σύγχρονη ταυτότητα της διοργάνωσης με έντονες αναφορές στην ελληνική ιστορία και παράδοση.

Στο κέντρο του σχεδιασμού δεσπόζει το τρόπαιο της διοργάνωσης, τοποθετημένο μέσα σε μια κυκλική ασπίδα που παραπέμπει τόσο σε μπάλα μπάσκετ όσο και σε σύμβολο ισχύος και προστασίας από την αρχαιότητα.

Ιδιαίτερο στοιχείο αποτελεί ο δωρικός κίονας που εμφανίζεται στο εσωτερικό του τροπαίου, αποτίοντας φόρο τιμής στην αρχιτεκτονική κληρονομιά της Ελλάδας και προσθέτοντας ιστορικό βάθος στο λογότυπο.

Γύρω από το κεντρικό μοτίβο ξεχωρίζουν τέσσερα κλαδιά ελιάς, τα οποία συμβολίζουν τη νίκη, την αριστεία και τη σύνδεση με την αρχαία ελληνική παράδοση, αλλά και τον μύθο της Αθηνά.

Το φόντο, εμπνευσμένο από ψηφιδωτά, ενώνει το παρελθόν με το παρόν, ενώ οι αποχρώσεις κινούνται από γήινους και πετρώδεις τόνους μέχρι το χρυσό της κορυφής. Παράλληλα, το μπλε της Μεσογείου συναντά το χαρακτηριστικό πορτοκαλί της Euroleague, δημιουργώντας μια εικόνα που αποπνέει ένταση, παράδοση και λάμψη.