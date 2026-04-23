- 1
Αποκαλύψεις-σοκ για τη Μυρτώ: Ναρκωτικά, χρήματα και ερωτικές συνευρέσεις στο σκηνικό που περιγράφει ο 23χρον
- 2
Κεφαλονιά: Η «μνήμη της κάμερας»α ψέματα του 23χρονου και τα πρόσωπα που πήγαν να στήσουν κάτι που τους ξεπε
- 3
Κεφαλονιά: «Συνευρεθήκαμε ερωτικά οι τέσσερις, με τον 66χρονο βιντεοκλήση» - «Η Μυρτώ είχε προφίλ στο OnlyFans»
- 4
Αποκαλύψεις του 23χρονου για τη Μυρτώ: Με τον 66χρονο είχαν ερωτικές επαφές - Θα τον καλούσαμε να μας βλέπει σε π
- 5
Σκληρή προειδοποίηση από τη Ρωσία: Στο στόχαστρο χώρες που θα φιλοξενήσουν γαλλικά πυρηνικά – Στο κάδρο και
- 6
Αποκαλύφθηκε η ταυτότητα της χρυσής σφαίρας που εντοπίστηκε στην άβυσσο του ωκεανού - Άναυδοι έμειναν οι επι
- 7
Σοκάρουν τα μηνύματα του 40χρονου με τον αδερφό της Ελευθερίας Γιακουμάκη: «Δεν γίνεται, κάποιον ενημέρωσε πο
- 8
Τουρκία: Ανακαλύφθηκε μαρμάρινο άγαλμα της θεάς Αθηνάς στην αρχαία ελληνική πόλη της Λαοδίκειας (βίντεο και
- 9
Δολοφονία 27χρονου στον Άγιο Δημήτριοι «βλέπουν» οι Αρχές
- 10
Ιδιόχειρες διαθήκες: Τέλος το «παραμύθι» στα δικαστήριαι αλλάζει από τον Σεπτέμβριο του 2026
Το ντοκιμαντέρ του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις κάνει στάση στο Παρίσι (vid)
Μετά από την επίσημη πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ του Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις στο Μόναχο τη Μεγάλη Παρασκευή (10/4), το «Chasing Glory» μεταφέρεται στο Παρίσι. Η παράσταση θα παρουσιαστεί στις 20:30 τοπική ώρα στο Cinema du Pantheon της γαλλικής πρωτεύουσας και εξιστορεί την αξιέπαινη πορεία του άσου του Παναθηναϊκού από τα χαμηλά στα ψηλά. Chasing Glory lands […]
Euroleague: Άρωμα Ελλάδας στο νέο logo του Final Four 2026 στην Αθήνα
Η EuroLeague αποκάλυψε το επίσημο λογότυπο του Final Four 2026, το οποίο θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα από τις 22 έως τις 24 Μαΐου, συνδυάζοντας τη σύγχρονη ταυτότητα της διοργάνωσης με έντονες αναφορές στην ελληνική ιστορία και παράδοση. Στο κέντρο του σχεδιασμού δεσπόζει το τρόπαιο της διοργάνωσης, τοποθετημένο μέσα σε μια κυκλική ασπίδα που παραπέμπει τόσο […]
Άρης – Πανιώνιος: Με παρουσία Νίκου Γκάλη στο Αλεξάνδρειο, μετά από Αντετοκούνμπο και Σιάο
Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η αναμέτρηση του Άρη με τον Πανιώνιο, καθώς στις εξέδρες του Nick Galis Hall θα βρεθούν σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού και παγκόσμιου μπάσκετ. Το «παρών» θα δώσει και ο θρυλικός Νίκος Γκάλης, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόσκληση της διοίκησης του Άρη και θα παρακολουθήσει από κοντά το παιχνίδι της ομάδας με την οποία […]
EuroLeague: Ο Ντιαλό αναδείχθηκε αμυντικός της χρονιάς
Ο Άλφα Ντιαλό αναδείχθηκε κορυφαίος αμυντικός της σεζόν στη Euroleague, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό του ρόλο στη Μονακό τόσο στην άμυνα όσο και συνολικά στο παιχνίδι της ομάδας. Ο Αμερικανός περιφερειακός αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για τους Μονεγάσκους τα τελευταία χρόνια, αναλαμβάνοντας συνήθως τα πιο απαιτητικά μαρκαρίσματα απέναντι στους καλύτερους επιθετικούς των αντιπάλων. Φέτος, μετρά κατά […]
Τάιλερ Ντόρσεϊ: Το ασχημόπαπο που έγινε κύκνος!
Η κανονική διάρκεια της Euroleague έχει τελειώσει και τώρα όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί στα play-offs και play-in. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην «καταραμένη» πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, αλλά με τον ανανεωμένο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν φοβάται τίποτα. Η ομάδα του Πειραιά έκανε την καλύτερη μεταγραφή και σίγουρα κανείς δεν το περίμενε. Η πρώτη θέση είναι […]