Το σκάνδαλο με το κύκλωμα escort στο Μιλάνο συνεχώς φέρνει στο φως νέες αποκαλύψεις, καθώς όλο και περισσότεροι ποδοσφαιριστές φαίνεται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Η ιταλική εφημερίδα «Il Giornale» έχει δημοσιεύσει μια σειρά από ονόματα παικτών που έχουν κάνει ή συνεχίζουν να κάνουν τη διαφορά στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Τα πρώτα ονόματα που εμφανίζονται είναι του Ντέγιαν Στάνκοβιτς, του Ντάνιελ Μαλντίνι, του Μπαστόνι, του Μπελάνοβα, του Μπλίσεκ, του Χακίμι, του Κουτίνιο, του Σκρίνιαρ και του Κάρλος Αουγκούστο. Ωστόσο, η λίστα δεν τελειώνει εκεί, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, άλλοι ποδοσφαιριστές όπως οι Ντε Βίντερ, Λεάο, Ζιρού και Μενέζ φέρονται επίσης να εμπλέκονται στην υπόθεση. Οι πρώτοι συνδέονται κυρίως με την Ίντερ, ενώ οι τελευταίοι με τη Μίλαν, δημιουργώντας ένταση μεταξύ των δύο μεγάλων αντιπάλων της Serie A.

Η Γιουβέντους έχει επίσης ποδοσφαιριστές στην πρώτη γραμμή, με τους Χίσεν, Βλάχοβιτς και Άρθουρ Μέλο να περιλαμβάνονται στη λίστα. Αξιοσημείωτο είναι ότι το όνομα του Καλαφιόρι, ο οποίος αγωνίζεται στην Άρσεναλ και στην Εθνική Ιταλίας, έχει αναφερθεί επίσης, παρά το γεγονός ότι δεν συμμετέχει πλέον στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Πηγή: Il Giornale