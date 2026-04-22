Ο Τζον Στόουνς ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Σίτι, βάζοντας τέλος σε μια δεκαετή παρουσία στο Μάντσεστερ, καθώς οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει να χωρίσουν δρόμους στο τέλος της σεζόν.

Ο 31χρονος Άγγλος κεντρικός αμυντικός είχε αποκτηθεί το καλοκαίρι του 2016 από την Έβερτον έναντι 55,6 εκατ. ευρώ και μέσα σε αυτή τη δεκαετία αποτέλεσε βασικό κομμάτι της αμυντικής γραμμής της Σίτι, καταγράφοντας 292 συμμετοχές και συμβάλλοντας στην κατάκτηση όλων των σημαντικών τίτλων σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα τελευταία χρόνια, όμως, οι συχνοί τραυματισμοί έχουν περιορίσει σημαντικά τον χρόνο συμμετοχής του, με αποτέλεσμα να χάσει τη θέση του στο βασικό σχήμα του Πεπ Γκουαρδιόλα, κάτι που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση για το «διαζύγιο» στο τέλος της χρονιάς.