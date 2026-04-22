Η Ίντερ πήρε μια δραματική νίκη-πρόκριση με 3-2 απέναντι στην Κόμο στον ημιτελικό του Coppa Italia, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

Παρότι η ομάδα του Κίβου βρέθηκε να χάνει 2-0 μέχρι το 48ο λεπτό, η αντίδρασή της ήταν εντυπωσιακή. Η Κόμο, με βασικό τον Τάσος Δουβίκας, είχε προηγηθεί στο πρώτο μέρος και διπλασίασε τα τέρματά της στις αρχές του δεύτερου, φέρνοντας την Ίντερ σε δύσκολη θέση.

Ωστόσο, η ιταλική ομάδα δεν παράτησε το παιχνίδι. Μείωσε αρχικά στο 69’, ενώ στα τελευταία λεπτά «γύρισε» πλήρως την κατάσταση με δύο γκολ στο 86’ και στο 89’, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή ανατροπή και παίρνοντας τη νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Ίντερ προκρίνεται στον τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Αταλάντα – Λάτσιο, με στόχο την κατάκτηση του τροπαίου.