Ήταν μια διαδρομή που από την αρχή έμοιαζε απαιτητική, αλλά κατέληξε να γίνει θρυλική. Ο Ολυμπιακός, ως πρωταθλητής Ελλάδας Κ19, μπήκε στη διοργάνωση με στόχο να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί απέναντι στην ευρωπαϊκή ελίτ.

Θα ακολουθούσε 38 ημέρες μετά, η μεγαλύτερη δικαίωση του προέδρου των «ερυθρόλευκων» Βαγγέλη Μαρινάκη, με την κατάκτηση του Conference League. Η μεγαλύτερη στιγμή της ιστορίας του Ολυμπιακού.

Οι πρώτοι γύροι με τη Λέτσε και την Καμπάλα έδωσαν τα πρώτα δείγματα γραφής, με την ομάδα να προκρίνεται με χαρακτηριστική άνεση και επιθετική συνέπεια, δείχνοντας ότι είχε χτιστεί για κάτι μεγάλο.

Οι μάχες που «έχτισαν» τον μύθο

Στα νοκ άουτ παιχνίδια, ο δρόμος έγινε ακόμη πιο δύσβατος. Απέναντι στην Ίντερ και τη Λανς, η ομάδα του Πειραιά χρειάστηκε ψυχραιμία, χαρακτήρα και αντοχές.

Οι προκρίσεις στα πέναλτι δεν ήταν απλώς νίκες, αλλά στιγμές που έδειξαν την πνευματική δύναμη του συνόλου που την αποτελούσε. Η ανατροπή απέναντι στη Λανς, από το 0-2, έμεινε ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία εκείνης της πορείας.

Στα προημιτελικά, η μεγάλη δήλωση έγινε μέσα στη Γερμανία. Η νίκη με 3-1 επί της Μπάγερν Μονάχου δεν ήταν απλώς αποτέλεσμα, αλλά επίδειξη ποιότητας και αυτοπεποίθησης απέναντι σε έναν από τους ισχυρότερους αντιπάλους της διοργάνωσης.

Το Final Four και ο τελικός της Νιόν

Στη Νιόν, η συνέχεια ήταν ανάλογη της πορείας. Η πρόκριση επί της Ναντ ήρθε και πάλι μέσα από τη διαδικασία των πέναλτι, επιβεβαιώνοντας ότι αυτή η ομάδα είχε μάθει να αντέχει στην πίεση και να βρίσκει λύσεις στα δύσκολα.

Στον μεγάλο τελικό απέναντι στη Μίλαν, ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μία από τις πιο ολοκληρωμένες εμφανίσεις του. Μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο, οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν πλήρως στο δεύτερο και με τρία γκολ μέσα σε λίγα λεπτά «καθάρισαν» τον θέμα τίτλος.

Το 1-0 ήρθε στο 60’ με εύστοχο πέναλτι του Μουζακίτη, ενώ μόλις ένα λεπτό αργότερα ο Παπακανέλλος με εξαιρετική ατομική ενέργεια έκανε το 2-0, βάζοντας τις βάσεις για την ιστορική επικράτηση.

Το τελικό 3-0 διαμορφώθηκε στο 67’ από τον Μπακούλα με εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι, σε μια φάση που σφράγισε τον ευρωπαϊκό θρίαμβο.

Ο τερματοφύλακας Σίνα είχε επίσης καθοριστική συμβολή σε όλη τη διαδρομή, με κρίσιμες επεμβάσεις τόσο στην κανονική διάρκεια όσο και στη διαδικασία των πέναλτι, κρατώντας την ομάδα «ζωντανή» σε κρίσιμα σημεία.

Μια παρακαταθήκη για το μέλλον

Η κατάκτηση του Youth League δεν ήταν απλώς ένας τίτλος. Ήταν η επιβεβαίωση της οργανωμένης δουλειάς στις ακαδημίες του Ολυμπιακού και της επένδυσης σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που απέδωσε σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Δύο χρόνια μετά, η επιτυχία αυτή παραμένει σημείο αναφοράς, αλλά και υπενθύμιση ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο μπορεί να φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης.