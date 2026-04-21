Η χειρότερη εξέλιξη επιβεβαιώθηκε για τον ΠΑΟΚ, καθώς τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Γιώργου Γιακουμάκη έδειξαν ότι υπέστη θλάση β’ βαθμού.

Αυτό σημαίνει ότι ο διεθνής Έλληνας επιθετικός θα απουσιάσει από τα γήπεδα για 1 έως 1,5 μήνα, με το ακριβές χρονικό διάστημα να εξαρτάται από την ανάρρωση του οργανισμού του.

Με την σεζόν να ολοκληρώνεται στις 17 Μαΐου, είναι πλέον σαφές ότι ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν μπορεί να υπολογίζει στον Γιακουμάκη.

Τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ μέχρι το φινάλε της σεζόν

25/04 20:30 ΠΑΟΚ – ΟΦΗ (Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας Betsson)

03/05 19:00 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός (3η αγωνιστική playoffs Stoiximan Super League)

10/05 19:30 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (4η αγωνιστική playoffs Stoiximan Super League)

13/05 19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (5η αγωνιστική playoffs Stoiximan Super League)

17/05 19:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (6η αγωνιστική playoffs Stoiximan Super League)