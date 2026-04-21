Οι Μιλγουόκι Μπακς ολοκλήρωσαν μια κακή σεζόν, μένοντας εκτός postseason, σε μια χρονιά όπου το βασικό θέμα συζήτησης γύρω από την ομάδα ήταν το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Έλληνας σταρ, παρά τα πολλά σενάρια που κυκλοφόρησαν μέσα στη χρονιά, παρέμεινε στο Μιλγουόκι, όμως η γενικότερη αβεβαιότητα γύρω από την κατάστασή του φαίνεται πως επηρέασε την ομάδα, κάτι που παραδέχθηκε και ο πρώην προπονητής των Μπακς, Ντοκ Ρίβερς.

Μιλώντας στο «andscape», ο Ρίβερς στάθηκε στο πόσο δύσκολη ήταν όλη αυτή η κατάσταση για όλους:

«Μας επηρέασε όλους. Δεν ξέρω αν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικά. Έχω μεγάλη συμπόνια για τον Γιάννη. Πιστεύω ότι έχει δικαίωμα να αλλάζει γνώμη, είτε να μείνει είτε να φύγει. Έχει ήδη φέρει πρωτάθλημα σε αυτή την ομάδα και αν θέλει να μείνει για όλη του την καριέρα, ακόμη κι αν δεν έρχονται πάντα επιτυχίες, αυτό πρέπει να είναι δική του επιλογή».

Συνέχισε τονίζοντας πως όλη η φημολογία δεν βοηθούσε την κατάσταση:

«Δεν μου άρεσε όλη αυτή η συζήτηση μέσα στη χρονιά. Κανείς δεν ήξερε πραγματικά τι σκεφτόταν — ούτε ο ίδιος ίσως. Άλλες στιγμές ένιωθε ένα πράγμα και μετά το άλλαζε. Αλλά αυτό είναι φυσιολογικό για μια τόσο μεγάλη απόφαση».

Παράλληλα, οι Μπακς ανακοίνωσαν την αποχώρηση του Ρίβερς, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η απόφασή του ήταν προσωπική και όχι αποτέλεσμα της φετινής σεζόν, ολοκληρώνοντας τον κύκλο του στον πάγκο της ομάδας μετά από δύο και πλέον χρόνια παρουσίας.