Η Μπαρτσελόνα «καθάρισε» τον Ερυθρό Αστέρα με 80-72 και ετοιμάζεται για Μονακό στα Play-In
Η Μπαρτσελόνα πήρε άνετη νίκη με 80-72 απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα στο πλαίσιο των Play-In της EuroLeague, εξασφαλίζοντας την πρόκριση για το επόμενο κρίσιμο παιχνίδι. Οι Καταλανοί ήταν ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, έχοντας σταθερά τον έλεγχο του ρυθμού και χτίζοντας διψήφιες διαφορές από νωρίς. Πρωταγωνιστές για την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ ήταν οι […]
Φαρίντ: «Τώρα είναι η ώρα που όλα μετράνε – Στόχος είναι ο τίτλος»
Ο Φαρίντ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 13 πόντους και 8 ριμπάουντ, προσφέροντας ενέργεια και σταθερότητα στη νίκη με 87-79 απέναντι στη Μονακό τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο ψηλός του «πρασίνων» έστειλε μήνυμα αποφασιστικότητας ενόψει της συνέχειας, τονίζοντας ότι ο στόχος του Παναθηναϊκού είναι η κορυφή και η κατάκτηση […]
Σόρτς: «Ήμασταν καλοί σήμερα και πήραμε επιτέλους την πρόκριση στα playoffs»
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Μονακό με 87-79, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στα playoffs και συνεχίζοντας την πορεία του προς το Final Four. Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος όμως μετά το παιχνίδι έδειξε χαμηλούς τόνους, δίνοντας έμφαση στη συνολική προσπάθεια της ομάδας και όχι στη δική του εντυπωσιακή εμφάνιση. Ο […]
Αταμάν: «Τώρα ξεκινούν τα playoffs και θα αντιμετωπίσουμε μια πολύ καλή ομάδα, όπως η Βαλένθια»
Ο Παναθηναϊκός πήρε μεγάλη νίκη με 87-79 απέναντι στη Μονακό στα play-in της EuroLeague, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα playoffs. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Εργκίν Αταμάν εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του και στάθηκε ιδιαίτερα στην απόδοση βασικών παικτών, όπως ο Τι Τζέι Σορτς και ο Κένεθ Φαρίντ, οι οποίοι είχαν καθοριστική […]
Θερμό χειροκρότημα Αταμάν στον Σορτς μετά την ηγετική του εμφάνιση κόντρα στη Μονακό
Ο Εργκίν Αταμάν δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την εμφάνιση του Τι Τζέι Σορτς, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μονακό για τα play-in της EuroLeague. Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, αλλάζοντας τον ρυθμό του αγώνα από τη στιγμή που πέρασε στο παρκέ. Με 21 πόντους, υψηλή ευστοχία στα […]