Η Παρί στην παρθενική της συμμετοχή στην Ευρωλίγκα όχι μόνο στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, αλλά κατάφερε να ξεχωρίσει, εξασφαλίζοντας θέση στη δεκάδα και φτάνοντας μέχρι τα playoffs της διοργάνωσης.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την πορεία είχαν οι Τι Τζέι Σορτς, Τάισον Γουόρντ και Ναντίρ Χιφί. Οι δύο πρώτοι αποχώρησαν το περασμένο καλοκαίρι για την Ελλάδα, για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού αντίστοιχα, αφήνοντας τον Χιφί να βγει μπροστά ως ο ηγέτης της ομάδας στο Παρίσι.

Ο Γάλλος γκαρντ όχι μόνο ανταποκρίθηκε, αλλά πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή σεζόν, ολοκληρώνοντάς την με 18,9 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 3,8 ασίστ ανά αγώνα, αποτελώντας τον βασικό εκφραστή της επιθετικής λειτουργίας της ομάδας.

Η τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου δεν ήταν απλώς ένα ακόμη παιχνίδι για εκείνον, αλλά μια ιστορική στιγμή. Απέναντι στη Ζαλγκίρις, ο Χιφί σημείωσε 14 πόντους — όσους ακριβώς χρειαζόταν για να γράψει το όνομά του στην ιστορία της Ευρωλίγκας.

Με συνολικά 699 πόντους στη σεζόν, ξεπέρασε τις περσινές επιδόσεις των Κέντρικ Ναν και Κάρσεν Έντουαρντς (696), αποδεικνύοντας πως το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι ήδη εδώ. Το μόνο ερωτηματικό πλέον είναι αν θα παραμείνει στην Ευρώπη ή θα κάνει το μεγάλο βήμα προς το ΝΒΑ, κάτι που ο ίδιος έχει αφήσει ανοιχτό ως τη μοναδική επιλογή για το επόμενο επίπεδο της καριέρας του.