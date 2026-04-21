Ο Παναθηναϊκός πήρε μεγάλη νίκη με 87-79 απέναντι στη Μονακό στα play-in της EuroLeague, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα playoffs.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Εργκίν Αταμάν εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του και στάθηκε ιδιαίτερα στην απόδοση βασικών παικτών, όπως ο Τι Τζέι Σορτς και ο Κένεθ Φαρίντ, οι οποίοι είχαν καθοριστική συμβολή στη νίκη.

Παράλληλα, ο Τούρκος τεχνικός αναφέρθηκε και στη συνέχεια της διοργάνωσης, τονίζοντας ότι η ομάδα του θα πρέπει να παρουσιαστεί ακόμα πιο συγκεντρωμένη και αποτελεσματική στη σειρά των playoffs απέναντι στη Βαλένθια, αν θέλει να συνεχίσει την πορεία της προς το Final 4.

«Κάναμε μια φανταστική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο χάσαμε αρκετά ελεύθερα σουτ. Απόψε ο Σορτς έκανε καταπληκτικό παιχνίδι, το ίδιο και ο Φαρίντ, ενώ οι υπόλοιποι έπαιξαν πολύ καλή άμυνα.

Τώρα ξεκινούν τα playoffs και θα αντιμετωπίσουμε μια πολύ καλή ομάδα, όπως η Βαλένθια. Πρέπει να είμαστε το ίδιο μαχητικοί όπως σήμερα και να παίξουμε με την ίδια ένταση στην άμυνα. Θα χρειαστεί να είμαστε επιθετικοί και συγκεντρωμένοι, ειδικά στο τρέξιμο της Βαλένθια και στα ριμπάουντ της, καθώς είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρωλίγκα. Επιθετικά σήμερα λειτουργήσαμε καλά, κυκλοφορήσαμε σωστά την μπάλα. Μας περιμένουν δύο δύσκολα παιχνίδια εκτός έδρας, αλλά φέτος έχουμε δει ότι δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε εντός και εκτός έδρας. Θα δώσουμε τη μάχη μας για να πάρουμε το εισιτήριο για το Final Four», τόνισε ο Εργκίν Αταμάν.