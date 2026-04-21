Ο Άρης Θεσσαλονίκης Betsson ρίχνεται στη μάχη αύριο (22/04, 18:00) στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», όπου θα αντιμετωπίσει το Περιστέρι Betsson σε εξ αναβολής αναμέτρηση για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Το παιχνίδι αποτελεί τον προτελευταίο αγώνα της κανονικής περιόδου για την ομάδα του Ίγκορ Μίλιτσιτς, η οποία συνεχίζει τη μάχη για την 5η θέση της βαθμολογίας, με κάθε αποτέλεσμα να αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε σήμερα με μεσημεριανή προπόνηση στο «Nick Galis Hall», ενώ ο Ντανίλο Άντζουσιτς δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις στη μέση, έμεινε εκτός και δεν θα ακολουθήσει την αποστολή στην Αθήνα. Νωρίτερα, το τεχνικό επιτελείο είχε αναλύσει τον αντίπαλο μέσω βίντεο, προετοιμάζοντας την ομάδα για τις απαιτήσεις του αγώνα.

Η αποστολή του Άρη αναχωρεί το απόγευμα αεροπορικώς για την Αθήνα και την απαρτίζουν οι:

Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ, Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, Μπράις Τζόουνς, Αμίν Νουά, Μιχάλης Τσαϊρέλης, Τζέικ Φόρεστερ, Στέλιος Πουλιανίτης, Λευτέρης Μποχωρίδης, Βασίλης Πουρλίδας, Ρόνι Χάρελ, Κώστας Αντετοκούνμπο και Αρνόλντας Κουλμπόκα.

Ο άμεσος συνεργάτης του Ίγκορ Μίλιτσιτς, Χρήστος Χασανίδης, τόνισε ενόψει του αγώνα:

«Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία της κανονικής περιόδου και κάθε ματς είναι σημαντικό για την τελική κατάταξη. Αντιμετωπίζουμε μία πολύ καλή ομάδα, η οποία φέτος πραγματοποιεί εξαιρετική πορεία. Το Περιστέρι είναι ένα συμπαγές σύνολο, με κατεύθυνση σε άμυνα και επίθεση και επικίνδυνο για κάθε αντίπαλο.

Εμείς δίνουμε τον τρίτο συνεχόμενο εκτός έδρας αγώνα, σε διάστημα οκτώ ημερών. Οπότε είναι σημαντικό να έχουμε μεγάλα αποθέματα ενέργειας, ειδικά στον αμυντικό τομέα, ώστε να επιβάλλουμε το δικό μας παιχνίδι. Σ’ αυτό, καθοριστικοί παράγοντες θα αποδειχτούν ο έλεγχος των ριμπάουντ και η αποφυγή των λαθών, ώστε να μη δώσουμε τρανζίσιον παιχνίδι στον αντίπαλο.

Θέλουμε να κλείσουμε την κανονική περίοδο με δύο νίκες, ώστε να καταλάβουμε την υψηλότερη δυνατή θέση εν όψει των πλέι οφ».