Οι λάτρεις των βιντεοπαιχνιδιών γνωρίζουν εδώ και χρόνια ότι η Nintendo έδωσε το όνομα στον θρυλικό, μουστακαλή υδραυλικό-υπερήρωα Super Mario προς τιμήν του επιχειρηματία Μάριο Άρνολντ Σεγκάλε, ιδιοκτήτη του κτιρίου όπου στεγαζόταν η εταιρεία στην πολιτεία της Ουάσιγκτον.

Ωστόσο, μια πρόσφατη ανακάλυψη φέρνει στο φως μια εντυπωσιακή σύμπτωση: ενδέχεται, χωρίς να το γνωρίζει, η Nintendo να «βάφτισε» και τον φανταστικό αδελφό του Super Mario, τον Luigi, προς τιμήν του πραγματικού πατέρα του Σεγκάλε — ενός μετανάστη με ιστορία που θυμίζει εκείνη εκατομμυρίων Ιταλών που αναζήτησαν μια καλύτερη ζωή στις Ηνωμένες Πολιτείες τον 20ό αιώνα.

Η ερευνήτρια Elisabeth Zetland, από την πλατφόρμα MyHeritage, μελετώντας το οικογενειακό παρελθόν της οικογένειας Σεγκάλε, διαπίστωσε ότι ο πατέρας του Μάριο Σεγκάλε ονομαζόταν πράγματι Λουίτζι.

Παρότι η επίσημη εκδοχή της Nintendo αναφέρει ότι το όνομα «Luigi» επιλέχθηκε επειδή συνδέεται με την ιαπωνική λέξη «ruigi», που σημαίνει «παρόμοιος», η ύπαρξη ενός πραγματικού Λουίτζι Σεγκάλε προσθέτει ένα απρόσμενο ιστορικό στοιχείο στην ιστορία των εμβληματικών χαρακτήρων.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η Zetland στον Guardian, πρόκειται πιθανότατα για σύμπτωση, αλλά ίσως για μία από τις πιο εντυπωσιακές συμπτώσεις στην ιστορία της βιομηχανίας των βιντεοπαιχνιδιών.

Η πραγματική ιστορία του Λουίτζι Σεγκάλε

Ο Λουίτζι Μαρία Σεγκάλε δεν υπήρξε ήρωας ψηφιακών κόσμων, αλλά ένας μετανάστης που πάλεψε για μια καλύτερη ζωή. Γεννήθηκε το 1886 στο Favale di Malvaro, κοντά στη Γένοβα της Ιταλίας. Το 1909 πέρασε από το Ellis Island της Νέας Υόρκης και τελικά εγκαταστάθηκε στην πολιτεία της Ουάσιγκτον.

Κατά τη διάρκεια της ζωής του υπηρέτησε στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και στη συνέχεια εργάστηκε ως αγρότης, καταφέρνοντας να δημιουργήσει μια επιτυχημένη επιχείρηση καλλιέργειας κηπευτικών και να εξασφαλίσει μια σταθερή ζωή για την οικογένειά του.

Ο γιος του, Μάριο Σεγκάλε, γεννήθηκε το 1934 και ήταν εκείνος που, δεκαετίες αργότερα, θα συνδεόταν άμεσα με την ιστορία της Nintendo. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Μάριο Σεγκάλε είχε επισκεφθεί τα γραφεία της εταιρείας ζητώντας το καθυστερημένο ενοίκιο, γεγονός που ενέπνευσε την ομάδα του σχεδιαστή Shigeru Miyamoto να δώσει το όνομά του στον χαρακτήρα που μέχρι τότε ήταν γνωστός απλώς ως «Jumpman».

Πηγή: Guardian