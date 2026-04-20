Με αφορμή την συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΟΚ, μια εμβληματική μορφή της ιστορίας του συλλόγου ο Αντρέ Βιεϊρίνια έστειλε το δικό του μήνυμα.

Ο Βιεϊρίνια ο οποίος συνεχίζει να βρίσκεται στον σύλλογο του Δικεφάλου του Βορρά, προσφέρει τις υπηρεσίες του και θέλησε να εκφράσει τα συναισθήματά του για αυτή την ιστορική επέτειο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε

«Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν ποτέ κάτι εύκολο. Ήταν πάντα κάτι αληθινό. Σε έμαθε να περιμένεις, να αντέχεις, να πιστεύεις ακόμα κι όταν όλα φαίνονταν χαμένα. Σε κάθε του στιγμή υπάρχει μια ιστορία.

Στιγμές χαράς και πίκρας, άνθρωποι που έζησαν και έδεσαν τη ζωή τους μαζί του. 100 χρόνια τώρα, είναι κάτι παραπάνω από μια ομάδα.

Είναι συνήθεια, είναι ανάγκη, είναι κομμάτι του εαυτού μας. Και ίσως αυτό να είναι το πιο αληθινό απ’ όλα. Το ΠΑΟΚ δεν τον ακολουθείς, τον ζεις.