Ο ΟΦΗ εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τον ορισμό Έλληνα διαιτητή στο VAR στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον ΠΑΟΚ. Οι Κρητικοί υποστήριξαν ότι είχαν λάβει διαβεβαίωση πως στο γήπεδο θα οριζόταν Έλληνας διαιτητής, ενώ στο VAR θα βρισκόταν ξένος, κάτι που τελικά δεν συνέβη.

Σε ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ γνωστοποίησε τη διαμαρτυρία της προς την ΕΠΟ και την ΚΕΔ, κάνοντας λόγο για απόφαση που προκαλεί ερωτήματα ως προς την αντιμετώπιση της ομάδας.

Τη σκυτάλη πήρε στη συνέχεια ο Μιχάλης Μπούσης, ο οποίος προχώρησε σε διαδοχικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ιδιοκτήτης της ομάδας του Ηρακλείου αναδημοσίευσε την ανακοίνωση της ΠΑΕ, συνοδεύοντάς την με το σχόλιο: «Για μία ακόμα φορά δείξατε τα πραγματικά σας χρώματα».