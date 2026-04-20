Το Netflix παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα τη νέα σειρά-ντοκιμαντέρ που καταγράφει τη ζωή και την καριέρα του Βραζιλιάνου σταρ Ροναλντίνιο.

Κάθε επεισόδιο έχει ξεχωριστή θεματολογία και ακολουθεί τα στάδια της διαδρομής του «μάγου» της στρογγυλής θεάς, από τα πρώτα του βήματα έως την καθιέρωσή του ως παγκόσμιου συμβόλου του ποδοσφαίρου.

Στη σειρά μιλούν μεγάλοι αστέρες του αθλήματος, όπως οι Νεϊμάρ, Ντέκο, Ρομπέρτο Κάρλος, Ρονάλντο Ναζάριο και φυσικά ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος αναφέρεται με συγκίνηση στη σχέση τους εντός και εκτός γηπέδου.

Πρώτο επεισόδιο: «Αυτός ήταν ο στόχος»

Το πρώτο επεισόδιο παρουσιάζει την πορεία του Ροναλντίνιο από το Πόρτο Αλέγκρε, όπου μεγάλωσε με καθοριστική επιρροή από τον αδερφό του, Ρομπέρτο Ασίς, που ανέλαβε ρόλο καθοδηγητή μετά τον θάνατο του πατέρα τους.

Ξεκίνησε στο ποδόσφαιρο σάλας πριν ενταχθεί στις ακαδημίες της αγαπημένης του ομάδας, Γκρέμιο, όπου σύντομα ξεχώρισε και προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα.

Ακολούθησε η μεταγραφή του στην Παρί Σεν Ζερμέν, όπου έδειξε την ποιότητά του, αλλά παράλληλα έκαναν την εμφάνισή τους και οι πρώτες εξωγηπεδικές του συνήθειες, όπως τα ξενύχτια και η έντονη κοινωνική ζωή.

Η απογείωση ήρθε με την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2002 με τη Βραζιλία, πριν το επεισόδιο ολοκληρωθεί με τη μεταγραφή του στην Μπαρτσελόνα, που σηματοδότησε την έναρξη της κορυφαίας περιόδου της καριέρας του.

Δεύτερο επεισόδιο: «Ο καλύτερος στον κόσμο»

Το δεύτερο επεισόδιο επικεντρώνεται στην εποχή που ο Ροναλντίνιο θεωρείται ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον πλανήτη, οδηγώντας την Μπαρτσελόνα στην αναγέννηση και στην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Με το απαράμιλλο ταλέντο του καθίσταται ηγέτης της ομάδας και μέντορας του νεαρού Λιονέλ Μέσι, κατακτώντας πρωταθλήματα Ισπανίας και το Τσάμπιονς Λιγκ 2005-06.

Η κορύφωση έρχεται όταν αποθεώνεται στο «Μπερναμπέου» από τους οπαδούς της Ρεάλ Μαδρίτης, μια στιγμή που μένει στην ιστορία. Ωστόσο, μετά την αποτυχία στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2006, η εικόνα του αρχίζει να αλλάζει, καθώς η ζωή έξω από τα γήπεδα επηρεάζει την απόδοσή του και τελικά οδηγεί στην αποχώρησή του από την Μπαρτσελόνα για τη Μίλαν.

Τρίτο επεισόδιο: «Ποιος είπε ότι τελείωσα;»

Το τρίτο επεισόδιο ακολουθεί τον Ροναλντίνιο μετά την αποχώρησή του από την κορυφή. Στη Μίλαν ξεκινά δυναμικά και γνωρίζει την αποθέωση κατά την επιστροφή του στο «Καμπ Νου» ως αντίπαλος, όμως οι ίδιες εξωγηπεδικές συνήθειες τον απομακρύνουν ξανά από το υψηλότερο επίπεδο.

Στη συνέχεια μετακινείται στη Φλαμένγκο, επιλογή που εξηγείται στο επεισόδιο, αντί της επιστροφής στη Γκρέμιο. Παρά τα καλά αγωνιστικά δείγματα, η πορεία του διακόπτεται για παρόμοιους λόγους.

Η «αναγέννηση» έρχεται με την Ατλέτικο Μινέιρο, όπου γνωρίζει τεράστια αποδοχή και κατακτά το μοναδικό τρόπαιο που του έλειπε, το Copa Libertadores.

Το επεισόδιο ολοκληρώνεται με την πιο σκοτεινή στιγμή της ζωής του, τη σύλληψή του στην Παραγουάη, παρουσιάζοντας πώς βίωσε την περίοδο της κράτησης.

Το φινάλε είναι άκρως συγκινητικό, με τον ίδιο να μιλά για τη ζωή μετά το ποδόσφαιρο και τη μεγάλη του αναγνώριση, αποδεικνύοντας ότι, παρά τις δυσκολίες, παραμένει ένα παγκόσμιο σύμβολο του αθλήματος.