Ένα μωρό 13 μηνών στη Βρετανία βίωσε ακραία κακοποίηση στα χέρια των ανθρώπων που είχαν αναλάβει τη φροντίδα του, με την υπόθεση να προκαλεί σοκ στη χώρα λόγω των σοβαρών κατηγοριών και των αποκαλύψεων που έγιναν στο δικαστήριο.

Το παιδί, ο Πρέστον Ντέιβι, είχε δοθεί για υιοθεσία σε ένα ζευγάρι ανδρών τον Απρίλιο του 2023. Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, ο ένας από τους δύο, 37 ετών και στο επάγγελμα δάσκαλος, κατηγορείται ότι κακοποιούσε συστηματικά το παιδί και κατέγραφε υλικό με το κινητό του. Μαζί του στο εδώλιο βρέθηκε και ο 32χρονος σύντροφός του, ο οποίος κατηγορείται ότι δεν προστάτευσε το παιδί και επέτρεψε να συμβούν τα περιστατικά. Και οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες.

The trial of two homosexuals who were permitted to adopt a baby boy will begin this month in Preston Crown Court in England. Jamie Varley, aged 36, and John McGowan-Fazakerley, aged 31 stand accused of raping a 13 month old baby to death within 3 months of the child being placed… pic.twitter.com/U2vB8US9aI — CaptainKieran (@CaptainKieran2) April 17, 2026

Όπως ειπώθηκε στο δικαστήριο, την ημέρα του θανάτου του παιδιού φέρεται να σημειώθηκε σοβαρή επίθεση, ενώ δεν ζητήθηκε άμεσα ιατρική βοήθεια, γεγονός που επιδείνωσε την κατάσταση. Όταν οι αρχές κατέσχεσαν το κινητό του βασικού κατηγορούμενου, εντόπισαν βίντεο από εκείνη την ημέρα, στα οποία το παιδί εμφανιζόταν σε κρίσιμη κατάσταση χωρίς να λαμβάνει βοήθεια.

Το παιδί μεταφέρθηκε τελικά στο νοσοκομείο το απόγευμα της 27ης Ιουλίου 2023, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου Blackpool Victoria, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε λιγότερο από μία ώρα αργότερα.

Η νεκροψία έδειξε ότι ο θάνατος προήλθε από απόφραξη των ανώτερων αεραγωγών, πιθανόν από ασφυξία. Επιπλέον, εντοπίστηκαν δεκάδες τραυματισμοί που φέρεται να είχαν προκληθεί κατά τη διάρκεια των τεσσάρων μηνών που το παιδί βρισκόταν υπό τη φροντίδα των κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων εξωτερικοί μώλωπες, κάταγμα στο χέρι και εσωτερικοί τραυματισμοί.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η υπόθεση δεν θεωρείται αποτέλεσμα ατυχήματος, αλλά πράξης που συνδέεται με συστηματική κακομεταχείριση. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις αρχές υποδηλώνουν ότι το παιδί υπέστη επανειλημμένη κακοποίηση πριν από τον θάνατό του.

Η δίκη συνεχίζεται, με τις αρχές να παρουσιάζουν υλικό και στοιχεία που, όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, αποτυπώνουν μια ιδιαίτερα σοβαρή και συναισθηματικά φορτισμένη υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη βρετανική κοινή γνώμη.