Το πρωί της Δευτέρας ανακοινώθηκαν οι διαιτητές που θα διευθύνουν τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 25 Απριλίου στις 20:30 και θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό στάδιο.

Η αρμόδια επιτροπή αποφάσισε η σημαντική αυτή αναμέτρηση να διεξαχθεί με ελληνική διαιτητική ομάδα.

Πρώτος διαιτητής ορίστηκε ο Άγγελος Ευαγγέλου, με βοηθούς τους Φωτόπουλος και Καραγκιοζόπουλος.

Καθήκοντα τέταρτου διαιτητή θα έχει ο Βεργέτης, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Παπαπέτρου και Φωτιάς.

Αναλυτικά οι ορισμοί των διαιτητών του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

