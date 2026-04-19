Μια βόμβα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου καταστράφηκε σήμερα κοντά στο Παρίσι με ελεγχόμενη υπόγεια έκρηξη, έπειτα από την απομάκρυνση περισσότερων από χιλίων κατοίκων σε ακτίνα 450 μέτρων. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην κοινότητα Κολόμπ, όπου το εκρηκτικό είχε εντοπιστεί κατά τη διάρκεια εργασιών κατασκευής.

Αρχικά επιχειρήθηκε η απενεργοποίηση της βόμβας με χειροκίνητο τρόπο, ωστόσο, σύμφωνα με το αρχηγείο της αστυνομίας του Παρισιού, η διαδικασία αποδείχθηκε «δυστυχώς αδύνατη». Οι ειδικοί στην εξουδετέρωση βομβών προχώρησαν έτσι στην ταφή της πριν από την ελεγχόμενη έκρηξη.

Η βόμβα είχε μήκος 1,06 μέτρα χωρίς το πτερύγιο της ουράς και διάμετρο 33 εκατοστά. Οι εικόνες από την επιχείρηση έδειχναν το βαρύ, σκουριασμένο μεταλλικό λείψανο να βρίσκεται στον πυθμένα ενός αμμώδους λάκκου, σταθερά στερεωμένο με ξύλινες δοκούς μπροστά από τσιμεντένιους τοίχους. Ακολούθησαν εκτεταμένες εργασίες κάλυψης για την απόσβεση της έκρηξης.

Ένας υπόκωφος θόρυβος και μια ισχυρή ηχώ διαπέρασαν τους δρόμους της περιοχής, ενώ οι κάτοικοι είχαν ήδη απομακρυνθεί. Ένα drone επιθεώρησε τον κρατήρα που δημιουργήθηκε, επιβεβαιώνοντας ότι η περιοχή ήταν απολύτως ασφαλής.

Σχεδόν 800 αστυνομικοί συμμετείχαν στην επιχείρηση, διασφαλίζοντας την τάξη στην πυκνοκατοικημένη ζώνη των παρισινών προαστίων. Η περιοχή επιτηρούνταν και από εναέρια μέσα για την αποτροπή πιθανών διαρρήξεων.

Η επιχείρηση αυτή θύμισε την περίπτωση του Μαρτίου του 2025 στον σιδηροδρομικό σταθμό Gare du Nord στο Παρίσι, όταν η ανακάλυψη μιας βόμβας 500 κιλών είχε οδηγήσει σε εκκενώσεις σχολείων και κατοικιών υπό την επίβλεψη 300 αστυνομικών.