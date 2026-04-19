Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε η έναρξη του ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στη Λεωφόρο, με τον κόσμο του «τριφυλλιού» να αποχαιρετά μία σημαντική μορφή της ιστορίας του συλλόγου, τον Γιώργο Γονιό.

Λίγο πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης, που έχει και ιστορικό χαρακτήρα ως το τελευταίο ντέρμπι «αιωνίων» στη συγκεκριμένη έδρα, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του παλαίμαχου άσου, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών.

Ο Γονιός φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού για έντεκα χρόνια, καταγράφοντας σπουδαία προσφορά και πανηγυρίζοντας τέσσερα πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα Ελλάδας με την ομάδα.