Οι Λέικερς ξεκίνησαν με το δεξί την πορεία τους στα Playoffs του NBA, καθώς επικράτησαν με 107-98 των Ρόκετς στον πρώτο γύρο της Δυτικής Περιφέρειας. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ήταν ξανά καθοριστικός, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 19 πόντους, 13 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

LeBron James recorded 19 points and 13 assists in Game 1 against the Houston Rockets, becoming the oldest player in NBA history to record a points/assists double-double in a playoff game 🔥🙌 pic.twitter.com/xIMFua1gfN — Sky Sports NBA (@SkySportsNBA) April 19, 2026

Ο «βασιλιάς» μίλησε για το γεγονός ότι έπαιξε μαζί με τον γιο του Μπρόνι σε αγώνα postseason. «Ήμουν στο παρκέ με τον γιο μου σε αγώνα playoffs. Αυτό είναι ίσως το πιο τρελό πράγμα που μου έχει συμβεί στην καριέρα μου», είπε στην αρχή ο 41χρονος σούπερ σταρ.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε αστειευόμενος και στα μέλη της οικογένειάς του που παρακολουθούσαν την αναμέτρηση: «Ήταν τόσο ωραίο να είμαι εκεί έξω μαζί του και με τον αδερφό του, την αδελφή του, τη μαμά του στο γήπεδο, και τη γιαγιά του… η δική μου μαμά μπορεί να βλέπει τον γιο της και τον εγγονό της στα playoffs. Αυτό είναι απίστευτο», πρόσθεσε.