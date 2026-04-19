Ρινικό σπρέι που βασίζεται σε εξωκυτταρικά κυστίδια φαίνεται να μειώνει τη φλεγμονή του εγκεφάλου, να αποκαθιστά τη λειτουργία των κυττάρων και να βελτιώνει τη γνωστική ικανότητα, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πιθανή ανατροπή της διαδικασίας γήρανσης του εγκεφάλου.

Οι επιστήμονες προτείνουν να σκεφτόμαστε τον εγκέφαλο όχι ως μια μηχανή που φθείρεται, αλλά ως ένα σύστημα που σταδιακά υπερθερμαίνεται. Με την πάροδο του χρόνου, χαμηλού επιπέδου φλεγμονές συσσωρεύονται σε περιοχές που σχετίζονται με τη μνήμη και τη μάθηση, προκαλώντας το φαινόμενο που αποκαλείται «νευροφλεγμονώδης γήρανση».

Η κατάσταση αυτή συνδέεται με νοητική θολούρα, βραδύτερη σκέψη και αυξημένο κίνδυνο ασθενειών όπως το Alzheimer. Για χρόνια, οι επιστήμονες πίστευαν ότι αυτή η διαδικασία ήταν αναπόφευκτη. Ωστόσο, νέα έρευνα δείχνει πως μπορεί να είναι αναστρέψιμη.

Επαναστατικό ρινικό σπρέι κατά της φλεγμονής του εγκεφάλου

Ομάδα ερευνητών στο Texas A&M University Naresh K. Vashisht College of Medicine εντόπισε στοιχεία ότι η φλεγμονή που σχετίζεται με την ηλικία μπορεί να αντιστραφεί. Η προσέγγισή τους είναι απλή: ένα ρινικό σπρέι.

Η μελέτη, υπό την καθοδήγηση του Dr. Ashok Shetty και των Dr. Madhu Leelavathi Narayana και Dr. Maheedhar Kodali, έδειξε εντυπωσιακά αποτελέσματα μετά από μόλις δύο δόσεις. Η θεραπεία μείωσε τη φλεγμονή, αποκατέστησε την κυτταρική ενέργεια και βελτίωσε τη μνήμη.

Ταχεία δράση και μακροχρόνια οφέλη

Τα αποτελέσματα έγιναν ορατά μέσα σε λίγες εβδομάδες και διατηρήθηκαν για μήνες. Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο Journal of Extracellular Vesicles, μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε και αντιμετωπίζουμε τις νευροεκφυλιστικές ασθένειες.

«Οι ασθένειες του εγκεφάλου που σχετίζονται με την ηλικία, όπως η άνοια, αποτελούν μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας», δήλωσε ο Shetty. «Δείχνουμε ότι η γήρανση του εγκεφάλου μπορεί να αντιστραφεί, βοηθώντας τους ανθρώπους να παραμείνουν πνευματικά οξείς και κοινωνικά ενεργοί».

Επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και την άνοια

Τα ευρήματα ενδέχεται να έχουν σημαντικές προεκτάσεις. «Καθώς αναπτύσσουμε τη θεραπεία, ένα απλό ρινικό σπρέι δύο δόσεων θα μπορούσε να αντικαταστήσει επεμβατικές διαδικασίες ή μακροχρόνια φαρμακευτική αγωγή», πρόσθεσε ο Shetty.

Η ανάγκη για νέες προσεγγίσεις είναι επείγουσα. Στις ΗΠΑ, τα περιστατικά άνοιας αναμένεται να αυξηθούν από 514.000 το 2020 σε περίπου 1 εκατομμύριο έως το 2060. «Η τάση αυτή δείχνει την ανάγκη για πολιτικές και καινοτόμες παρεμβάσεις που θα μειώσουν τον κίνδυνο και τη σοβαρότητα των νευροεκφυλιστικών διαταραχών», τόνισε.

Αποτελεσματικότητα ανεξαρτήτως φύλου

Η θεραπεία έδειξε παρόμοια αποτελεσματικότητα σε άνδρες και γυναίκες — κάτι σπάνιο στη βιοϊατρική έρευνα. «Είναι καθολική», είπε ο Shetty. «Τα αποτελέσματα ήταν συνεπή και στα δύο φύλα».

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η μέθοδος θα μπορούσε στο μέλλον να βοηθήσει στην αποκατάσταση λειτουργιών μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο ή να επιβραδύνει τη γνωστική έκπτωση.

Ο μηχανισμός των εξωκυτταρικών κυστιδίων

Η θεραπεία βασίζεται σε μικροσκοπικά βιολογικά σωματίδια, τα εξωκυτταρικά κυστίδια (EVs), που μεταφέρουν microRNAs — μόρια που ρυθμίζουν γονίδια και σηματοδοτικά μονοπάτια στον εγκέφαλο.

«Τα microRNAs λειτουργούν σαν κύριοι ρυθμιστές», εξήγησε η Narayana. «Βοηθούν στη ρύθμιση πολλών γονιδιακών και κυτταρικών διεργασιών».

Άμεση πρόσβαση στον εγκέφαλο μέσω ρινικής οδού

Όταν το σπρέι χορηγείται ρινικά, τα EVs παρακάμπτουν το αιματοεγκεφαλικό φράγμα και φτάνουν απευθείας στον εγκέφαλο. «Η μέθοδος χορήγησης είναι από τα πιο συναρπαστικά στοιχεία της προσέγγισής μας», σημείωσε ο Kodali. «Μπορούμε να θεραπεύσουμε τον εγκέφαλο χωρίς επεμβατικές διαδικασίες».

Μόλις εισέλθουν, τα microRNAs μειώνουν τη δραστηριότητα φλεγμονωδών συστημάτων όπως το NLRP3 inflammasome και το cGAS–STING.

Αποκατάσταση μιτοχονδριακής λειτουργίας

Η θεραπεία ενίσχυσε τη λειτουργία των μιτοχονδρίων — των «εργοστασίων ενέργειας» των νευρικών κυττάρων. Με την αποκατάσταση αυτών των συστημάτων, ο εγκέφαλος ανέκτησε την ικανότητά του να επεξεργάζεται και να αποθηκεύει πληροφορίες.

«Δίνουμε ξανά σπινθήρα στους νευρώνες, μειώνοντας το οξειδωτικό στρες και ενεργοποιώντας τα μιτοχόνδρια του εγκεφάλου», ανέφερε η Narayana. Οι συμπεριφορικές δοκιμές επιβεβαίωσαν τα ευρήματα, καθώς τα υποκείμενα έδειξαν βελτιωμένη αναγνώριση αντικειμένων και αυξημένη περιβαλλοντική επίγνωση.

«Βλέπουμε τα ίδια τα συστήματα αυτοΐασης του εγκεφάλου να ενεργοποιούνται και να αποκαθιστούν τη λειτουργία τους», είπε ο Shetty.

Διεκδίκηση πατέντας και επόμενα βήματα

Αν και απαιτείται περαιτέρω έρευνα, η ομάδα έχει ήδη καταθέσει αίτηση για αμερικανική πατέντα. Το έργο υπογραμμίζει τον ρόλο του Texas A&M στην προώθηση της εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας.

«Δεν επιδιώκουμε μόνο την κατανόηση των μηχανισμών, αλλά τη μετατροπή των ευρημάτων μας σε θεραπείες που μπορούν να αλλάξουν ζωές», υπογράμμισε ο Shetty.

Συνεργασία με το National Institute on Aging

Η υποστήριξη από το National Institute on Aging (NIA) συνέβαλε καθοριστικά στη συγκέντρωση των απαραίτητων πόρων και της τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη της θεραπείας. «Η συνεργασία μας με το NIA είναι ζωτικής σημασίας», είπε ο Shetty. «Τέτοιου είδους έργα απαιτούν ανθρώπους και πόρους που μπορούν να κάνουν τη διαφορά».

Η έρευνα δείχνει ότι, αν και η γήρανση επηρεάζει τη λειτουργία του εγκεφάλου, υπάρχουν πλέον τρόποι να αποκατασταθεί. Το εύρημα αυτό ανοίγει τον δρόμο για ένα μέλλον όπου η γνωστική έκπτωση μπορεί να επιβραδυν