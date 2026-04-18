Η απόφαση να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης ο Άλβαρο Αρμπελόα αποδείχθηκε λανθασμένη, καθώς μετά τον αποκλεισμό από το Champions League, η ομάδα θα παραμείνει χωρίς τίτλο για δεύτερη σερί χρονιά.

Έτσι, οι “μερένγκες” ετοιμάζουν ήδη το μέλλον τους στον πάγκο και όχι μόνο. Όσον αφορά το θέμα του προπονητή, ο Αρμπελόα δεν θα συνεχίσει στη Ρεάλ, και ήδη κυκλοφορούν τα πρώτα ονόματα που εξετάζονται. Το τελευταίο που έχει προκύψει είναι αυτό του Ζοζέ Μουρίνιο, ο οποίος βρίσκεται στη λίστα των υποψήφιων για την θέση.

👀 Nome do treinador português é um dos apontados como sucessor de Arbeloa 👉 Sabe tudo aqui: https://t.co/yvo2zfZVyh pic.twitter.com/GHY2ig45sQ — Record (@Record_Portugal) April 17, 2026

Παρόλο που προς το παρόν δεν έχουν γίνει διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών, ο νυν προπονητής της Μπενφίκα φαίνεται να βλέπει με θετικό μάτι την προοπτική επιστροφής του στο “Μπερναμπέου”.

Για την ιστορία, ο Μουρίνιο είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ από το 2010 έως το 2013, κατακτώντας τρία τρόπαια (La Liga, Κύπελλο Ισπανίας, Super Cup Ισπανίας).