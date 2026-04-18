Μπορεί να πραγματοποιεί ακόμη μία εντυπωσιακή χρονιά με τη φανέλα της Μπενφίκα, ωστόσο ο Βαγγέλης Παυλίδης διανύει ένα δύσκολο διάστημα, με την απόδοσή του να παρουσιάζει πτώση και τον ίδιο να εμφανίζεται απογοητευμένος.

Ο διεθνής επιθετικός, που έχει τραβήξει τα βλέμματα κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων χάρη στις επιδόσεις του, έχει σκοράρει μόλις δύο φορές στα τελευταία 12 παιχνίδια. Σύμφωνα με την πορτογαλική «Glorioso», η αγωνιστική του κάμψη έχει επηρεάσει και την ψυχολογία του το τελευταίο διάστημα.

Παρά ταύτα, δεν είναι μόνος. Οι συμπαίκτες του στη Μπενφίκα, αλλά και ο Ζοσέ Μουρίνιο, βρίσκονται στο πλευρό του, με τον έμπειρο τεχνικό να έχει ήδη συζητήσει μαζί του, προσπαθώντας να τον βοηθήσει να ξεπεράσει τη δύσκολη φάση και να επανέλθει στα γνωστά του στάνταρ.

Αξίζει να σημειωθεί πως, παρά τη μικρή «ξηρασία», τα συνολικά του νούμερα παραμένουν εξαιρετικά, καθώς μετρά 29 γκολ και έξι ασίστ σε 43 συμμετοχές, επιβεβαιώνοντας πως αποτελεί έναν από τους κορυφαίους επιθετικούς της φετινής σεζόν.