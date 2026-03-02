Δύο από τους Έλληνες ποδοσφαιριστές που ξεχωρίζουν στο εξωτερικό φέτος είναι ο Βαγγέλης Παυλίδης και ο Χρήστος Τζόλης, οι οποίοι βρίσκονται στην κορυφαία δεκάδα επιθετικών εκτός των πέντε μεγαλύτερων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, σύμφωνα με την εκτιμώμενη αξία τους.

Ο Παυλίδης, σέντερ φορ της Μπενφίκα, διανύει ακόμα μια εξαιρετική σεζόν, με 28 γκολ και 6 ασίστ σε 43 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, αποτελώντας το δεύτερο καλύτερο «κανόνι» στην Πορτογαλία, πίσω μόνο από τον Λουίς Σουάρες.

Ο Χρήστος Τζόλης έχει αναδειχθεί ηγέτης της Κλαμπ Μπριζ, που παλεύει με την Ουνιόν Σεν Ζιλουά για τον τίτλο στο Βέλγιο, ενώ στο Champions League η ομάδα προκρίθηκε από τη League Phase και αποκλείστηκε στα playoffs από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός μετρά 13 γκολ και 16 ασίστ σε 39 συμμετοχές, έχοντας συνολικά συμμετοχή σε 29 γκολ της ομάδας του.

Οι δύο παίκτες βρίσκονται στις λίστες κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων και δεν αποκλείεται το καλοκαίρι να προσελκύσουν σημαντικές προσφορές. Σύμφωνα με το διεθνές ποδοσφαιρικό παρατηρητήριο CIES, ο Παυλίδης κατατάσσεται στην 4η θέση με εκτιμώμενη αξία 60 εκατ. ευρώ, ενώ ο Τζόλης είναι όγδοος με 44 εκατ. ευρώ.