Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, καθώς εκτός “μάχης” τέθηκε ο Ανάς Ζαρουρί.

Ο Μαροκινός εξτρέμ αισθάνεται ενοχλήσεις στη μέση και δεν θα είναι στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Ισπανός τεχνικός δεν υπολογίζει και στις υπηρεσίες των ανέτοιμων Πάλμερ – Μπράουν, Τζούριτσιτς και των τραυματιών Κάτρη, Σισοκό, Ντέσερς.

Στην αποστολή βρίσκονται οι: Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Πελίστρι, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.