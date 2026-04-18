Τραγωδία στον Κολωνό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν δύο 50χρονοι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε διαμέρισμα όπου ξέσπασε φωτιά, πιθανότατα από διαρροή υγραερίου. Σύμφωνα με τους γείτονες, οι δύο ήταν ζευγάρι, ενώ οι τελευταίες μαρτυρίες κάνουν λόγο για φωνές που ακούγονταν από το διαμέρισμα του 3ου ορόφου λίγο πριν ξεσπάσουν οι φλόγες.

«Βοήθεια, βοήθεια, πνίγομαι» φέρεται να φώναζε η γυναίκα, την οποία οι πυροσβέστες εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις της μαζί με τον άνδρα, μόλις κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά και να εισέλθουν στο χώρο. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι λίγο πριν εκδηλωθεί η πυρκαγιά ακούγονταν έντονες φωνές και ήχοι σαν να σημειωνόταν καυγάς, ενώ κάποιοι άκουσαν αντικείμενα να πέφτουν.

Το διαμέρισμα ανήκει σε ηλικιωμένη γυναίκα που τα τελευταία χρόνια ζει σε γηροκομείο, ενώ εκεί διέμενε ο γιος της. Η αναγνώριση της σορού αναμένεται να γίνει από τη θεία του 50χρονου. Σύμφωνα με γείτονες, η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή ήταν σύντροφός του και, όπως αναφέρουν, και οι δύο ήταν χρήστες ουσιών.

«Ακούσαμε φωνές περίπου στις 5:00 το πρωί και έναν καυγά ανάμεσα στον άνδρα και στη γυναίκα, ενώ ακούγονταν πράγματα να σπάνε. Μια γυναίκα χτυπούσε την πόρτα και φώναζε ‘βοήθεια, πνίγομαι’», δήλωσε ένας από τους ενοίκους της πολυκατοικίας.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «τα χτυπήματα και οι φωνές συνεχίστηκαν και μετά μύρισα τη φωτιά. Σηκώθηκα από το κρεβάτι και έφυγα από το σπίτι. Μένω στο διπλανό κτίριο, στον πρώτο όροφο. Περίπου στις 5:20 καταλάβαμε ότι κάτι συμβαίνει. Στις 5:30 ήμασταν ήδη έξω και είδαμε τη φωτιά να έχει πιάσει από το δεξί διαμέρισμα του 3ου ορόφου και να εξαπλώνεται στο αριστερό».

Η πυρκαγιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο κτίριο, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα αίτια της τραγωδίας στον Κολωνό.