Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα του Σαββάτου για φωτιά σε δασική έκταση την Ακράτα Αχαΐας.

Η φωτιά καίει σε βουνό με πυκνή δασική βλάστηση στην περιοχή Άμπελος και έλαβε μεγάλες διαστάσεις με αποτέλεσμα να ηχήσει το 112 για εκκένωση στην Άνω Ποροβίτσα.

Επί τόπου επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις από Αίγιο και Πάτρα ενώ σε ετοιμότητα βρίσκονται δυνάμεις και από την Ηλεία προκειμένου αν χρειαστεί να συνδράμουν.

Σε πρώτη φάση κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρα τμήματα ενώ αναμένεται να επιχειρήσουν και εναέρια μέσα.

Σύμφωνα με αναφορές στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.