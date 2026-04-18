Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα του Σαββάτου για φωτιά σε δασική έκταση την Ακράτα Αχαΐας.
Η φωτιά καίει σε βουνό με πυκνή δασική βλάστηση στην περιοχή Άμπελος και έλαβε μεγάλες διαστάσεις με αποτέλεσμα να ηχήσει το 112 για εκκένωση στην Άνω Ποροβίτσα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Άμπελος της Περιφερειακής Ενότητας #Αχαΐας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Άνω_Πορόβιτσα απομακρυνθείτε προς #Ακράτα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών
— 112 Greece (@112Greece) April 18, 2026
Επί τόπου επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις από Αίγιο και Πάτρα ενώ σε ετοιμότητα βρίσκονται δυνάμεις και από την Ηλεία προκειμένου αν χρειαστεί να συνδράμουν.
Σε πρώτη φάση κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρα τμήματα ενώ αναμένεται να επιχειρήσουν και εναέρια μέσα.
Σύμφωνα με αναφορές στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.