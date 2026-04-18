Από την 1η Μαΐου τίθενται σε ισχύ νέα δεδομένα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που αντιμετωπίζουν ανείσπρακτα ενοίκια. Πλέον, οι διαταγές πληρωμής και απόδοσης μισθίου δεν θα εκδίδονται από δικαστές, αλλά από πιστοποιημένους δικηγόρους, γεγονός που αλλάζει σημαντικά τη διαδικασία.

Η μεταβολή αυτή θεωρείται καθοριστική για την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, προσφέροντας στους ιδιοκτήτες τη δυνατότητα να κινηθούν πιο άμεσα για τη διεκδίκηση των οφειλών τους.

Παράλληλα, αναμένεται να συμβάλει στη δημιουργία ενός πιο λειτουργικού πλαισίου στην αγορά ακινήτων, όπου τα ανείσπρακτα ποσά αποτελούν χρόνιο πρόβλημα.

Φορολογικές αλλαγές στο έντυπο Ε2

Στο φορολογικό πεδίο, το έντυπο Ε2 αποκτά νέους κωδικούς, οι οποίοι μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να οδηγήσουν ακόμη και σε μηδενισμό του φόρου για εισοδήματα από ενοίκια που αποκτήθηκαν το 2025.

Το συγκεκριμένο έντυπο αφορά φέτος περίπου 3,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία των αλλαγών για ένα μεγάλο μέρος των φορολογουμένων.

Τα ποσά που δηλώνονται στο Ε2 μεταφέρονται αυτόματα στο έντυπο Ε1, όπου φορολογούνται από το πρώτο ευρώ, με συντελεστές από 15% έως 45%. Η Εφορία αναγνωρίζει ως δαπάνη το 5% των εσόδων από ενοίκια, ποσοστό που καλύπτει έξοδα όπως επισκευές, συντηρήσεις και ανακαινίσεις.

Στο ίδιο έντυπο καταχωρίζονται και τα ανείσπρακτα ενοίκια, δηλαδή τα ποσά που οι ιδιοκτήτες δεν έχουν εισπράξει από τους μισθωτές.

Έλεγχος των ηλεκτρονικών μισθωτηρίων ώστε να συμφωνούν με το Ε2.

Αλλαγή από κενό ή βραχυχρόνια μίσθωση σε μακροχρόνια συνεπάγεται απαλλαγή φόρου (δηλώνεται στο Ε2, κωδικοί 64-65, και μεταφέρεται στο Ε1 ως απαλλασσόμενο εισόδημα).

Δήλωση ανείσπρακτων ενοικίων στο Ε2, εφόσον έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής ή έχει κατατεθεί αγωγή – ισχύει και για βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Οι ιδιοκτήτες με ανείσπρακτα μισθώματα θα πρέπει να έχουν κινηθεί εγκαίρως νομικά κατά των μισθωτών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκδοση διαταγής πληρωμής ή απόδοσης χρήσης μισθίου, δικαστικής απόφασης αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, ή η άσκηση αγωγής αποβολής ή διεκδίκησης των οφειλών.