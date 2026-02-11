Η εκτόξευση των ενοικίων τα τελευταία χρόνια δεν έφερε μόνο αυξημένα έσοδα για τους ιδιοκτήτες, αλλά και περισσότερα απλήρωτα μισθώματα.

Ενοικιαστές, οι οποίοι ενώ αρχικά δέχθηκαν και συμφώνησαν με τον ιδιοκτήτη της κατοικίας ή της επαγγελματικής στέγης την αύξηση του ενοικίου, στη συνέχεια σταμάτησαν να καταβάλλουν τα μισθώματα, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες όχι μόνο να μην εισπράττουν τα ποσά που αναγράφονται στα μισθωτήρια συμβόλαια, αλλά και να κινδυνεύουν να πληρώσουν φόρο έως και 45% για ανύπαρκτα εισοδήματα.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΑΑΔΕ, δείχνουν ότι πάνω από 15 εκατ. ευρώ χάθηκαν το 2024 από τις τσέπες 4.500 ιδιοκτητών ακινήτων λόγω ανείσπρακτων ενοικίων.

Το έντυπο Ε411

Οι φορολογούμενοι με ανείσπρακτα ενοίκια το 2025 θα πρέπει να «τρέξουν» τις διαδικασίες για να αποφύγουν τη φορολογική παγίδα.

Συγκεκριμένα, για να απαλλαγούν από τον φόρο εισοδήματος για τα ποσά που δεν έχουν εισπράξει, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ψηφιακά το έντυπο με τον κωδικό Ε411. Στο έντυπο αυτό πρέπει να αναγράψουν τα στοιχεία του μισθωτή (ΑΦΜ, επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, επωνυμία), τη διεύθυνση του ακινήτου για το οποίο δεν καταβλήθηκαν ενοίκια, το συνολικό ποσό των μη καταβληθέντων μισθωμάτων και το έτος που αφορούν.

Τα βήματα

Ειδικότερα, οι φορολογούμενοι με ανείσπρακτα ενοίκια, πριν πατήσουν το κουμπί της υποβολής της φορολογικής δήλωσης, θα πρέπει:

1. Να έχουν εκδώσει εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή να έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

2. Να υποβάλουν, στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ «Τα Αιτήματά μου», τη δήλωση για τα ανείσπρακτα ενοίκια και τα δικαιολογητικά.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να υποβληθούν:

– Το έντυπο Ε411. Για κάθε μισθωτή, ακίνητο και αποδεικτικό έγγραφο υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης ανείσπρακτων μισθωμάτων αποβιώσαντα ιδιοκτήτη από κληρονόμο αυτού, για χρονικό διάστημα που ο αποβιώσας ήταν εν ζωή, στα στοιχεία ιδιοκτήτη συμπληρώνονται τα στοιχεία του αποβιώσαντα. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, είναι αδύνατη η ψηφιακή υποβολή, τότε η δήλωση υποβάλλεται έντυπα, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier είτε αυτοπροσώπως.

– Τη δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή τη διαταγή πληρωμής ή απόδοσης χρήσης μισθίου ή την ασκηθείσα αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων (μαζί με το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής).

– Για πτωχευμένο μισθωτή, τον πίνακα αναγγελίας χρεών με την απαίτηση του εκμισθωτή.

– Υπεύθυνη δήλωση ότι, για το διάστημα από την έκδοση της απόφασης αποβολής ή της διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου μέχρι την εκτέλεσή τους, δεν έχουν εισπραχθεί τα μισθώματα, καθώς και την έκθεση αποβολής και εγκατάστασης που έχει συνταχθεί από τον δικαστικό επιμελητή.

Εάν δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δήλωση των ανείσπρακτων ενοικίων, τότε τα ποσά που έχουν δηλωθεί ως ανείσπρακτα εισοδήματα δεν θα ληφθούν υπόψη και η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης, φορολογώντας τα συγκεκριμένα ποσά.

Τα ενοίκια που δεν εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του 2025, αλλά και ενοίκια που είχαν δηλωθεί ως ανείσπρακτα το προηγούμενο φορολογικό έτος και εισπράχθηκαν το 2025, θα πρέπει να δηλωθούν πρώτα στο έντυπο Ε2 και αυτομάτως θα μεταφερθούν στο Ε1.

Έκπτωση 5%

Το ετήσιο εισόδημα από ενοίκια φορολογείται αυτοτελώς από το πρώτο ευρώ, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί ποσοστό 5%, το οποίο αναγνωρίζεται ως δαπάνη για επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση και άλλες λειτουργικές ανάγκες των εκμισθούμενων ακινήτων.