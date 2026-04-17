Η διοργάνωση θα διεξαχθεί σε τρία από τα τέσσερα γήπεδα 18 οπών του Costa Navarino – το The Dunes Course, το The Hills Course και το International Olympic Academy Golf Course – προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια μοναδική εμπειρία 54 οπών, σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά γκολφ περιβάλλοντα της Ευρώπης.

Το τουρνουά τελεί υπό την αιγίδα της Συνομοσπονδίας Επαγγελματικού Γκολφ, με τη στήριξη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ και της PGA της Ελλάδας. Συγκεντρώνει αθλητές από όλο τον κόσμο, συνδυάζοντας υψηλού επιπέδου αγωνιστικό γκολφ με την αυθεντική ελληνική φιλοξενία.

Αγωνιστικό και κοινωνικό πρόγραμμα

Στη διοργάνωση θα λάβουν μέρος έως και 75 ομάδες, καθεμία από τις οποίες θα αποτελείται από έναν επαγγελματία και τρεις ερασιτέχνες.

Οι συμμετέχοντες θα διεκδικήσουν σημαντικά ατομικά και ομαδικά έπαθλα, με συνολικό χρηματικό έπαθλο που φτάνει τις 80.000 ευρώ.

Πέρα από τον αγωνιστικό χαρακτήρα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και πλούσιες κοινωνικές εκδηλώσεις, με το τουρνουά να ολοκληρώνεται με επίσημο gala dinner και τελετή απονομών.

Το Costa Navarino, που έχει αναδειχθεί ως «Καλύτερος Γκολφ Προορισμός στον Κόσμο» στα World Golf Awards 2024, επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη θέση του στον παγκόσμιο χάρτη του γκολφ, φιλοξενώντας μια διοργάνωση υψηλού κύρους σε ένα μοναδικό φυσικό τοπίο της Μεσσηνίας.