Ζίνι: «Είμαι υπερήφανος για την προσπάθεια της ΑΕΚ, δώσαμε τα πάντα»
Η ΑΕΚ άγγιξε μια ιστορική πρόκριση απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο, σε ένα παιχνίδι όπου κατάφερε να ανατρέψει το 3-0 του πρώτου αγώνα και να ισοφαρίσει τη συνολική διαφορά στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ωστόσο, το γκολ που δέχτηκε στο 60ο λεπτό έγειρε οριστικά την πλάστιγγα υπέρ των Ισπανών και της στέρησε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του […]
ΑΕΚ-Ράγιο Βαγιεκάνο 3-1: Τα highlights από τη νίκη της Ένωσης που δεν έφτασε για την πρόκριση
Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την ευρωπαϊκή της πορεία με νίκη 3-1 απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο στη Νέα Φιλαδέλφεια, ωστόσο το αποτέλεσμα δεν ήταν αρκετό για να της δώσει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Η Ένωση μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και πήρε προβάδισμα με δύο γκολ στο πρώτο μέρος, χάρη στον εξαιρετικό Ζίνι στο 13’ και το […]
Ηλιόπουλος: «Η ομάδα έπαιξε πολύ όμορφα και δέχθηκε ένα ανπάντεχο γκολ»
Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, τοποθετήθηκε μετά τη λήξη της αναμέτρησης, σχολιάζοντας τον αποκλεισμό της ομάδας από τη Ράγιο Βαγιεκάνο. Αναλυτικά όσα δήλωσε: «Θα μπορούσαμε να είχαμε ζητήσει κάτι περισσότερο από τους διαιτητές. Υπάρχουν αμφισβητούμενες φάσεις. Αυτό που θέλω να πω είναι πως η ΑΕΚ έχει μία φανταστική πορεία. Δικαιούταν να περάσει σήμερα και […]
Το απόλυτο fair play: Οι παίκτες της Ράγιο Βαγιεκάνο χειροκρότησαν την ΑΕΚ (vid)
Η ΑΕΚ έφτασε πολύ κοντά σε μια εντυπωσιακή ανατροπή, καθώς προηγήθηκε με 3-0 και έδειξε ικανή να «γυρίσει» πλήρως το παιχνίδι. Ωστόσο, το καθοριστικό γκολ του Παλαθόν έδωσε τελικά την πρόκριση στη Ράγιο Βαγιεκάνο και έστειλε την ισπανική ομάδα στα ημιτελικά. Παρά τον αποκλεισμό, η συνολική εικόνα του αγώνα άφησε έντονα συναισθήματα, με την ΑΕΚ […]
Ντόρσεϊ: «Πέρσι δεν ήμουν ούτε στη δωδεκάδα, μπορούμε να πάμε ως το τέλος»
Ο Ολυμπιακός έκλεισε με νίκη απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο τη regular season της EuroLeague με σκορ 85-76 και εξασφάλισε την πρώτη θέση της βαθμολογίας, μπαίνοντας με ιδανικές προϋποθέσεις στα playoffs. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αναφέρθηκε στη δική του περσινή κατάσταση, σημειώνοντας πως τότε βρισκόταν εκτός δωδεκάδας, ενώ πλέον έχει ενεργό ρόλο στην […]