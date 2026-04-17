Η ΑΕΚ έφτασε πολύ κοντά σε μια εντυπωσιακή ανατροπή, καθώς προηγήθηκε με 3-0 και έδειξε ικανή να «γυρίσει» πλήρως το παιχνίδι. Ωστόσο, το καθοριστικό γκολ του Παλαθόν έδωσε τελικά την πρόκριση στη Ράγιο Βαγιεκάνο και έστειλε την ισπανική ομάδα στα ημιτελικά.

Παρά τον αποκλεισμό, η συνολική εικόνα του αγώνα άφησε έντονα συναισθήματα, με την ΑΕΚ να κερδίζει το χειροκρότημα για την προσπάθειά της μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Με το σφύριγμα της λήξης, οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης αποθεώθηκαν από τον κόσμο που γέμισε το γήπεδο, αναγνωρίζοντας την προσπάθειά τους μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Το πιο ξεχωριστό στιγμιότυπο, ωστόσο, ήταν το χειροκρότημα των παικτών της Ράγιο προς τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, σε μια κίνηση fair play και αναγνώρισης της μεγάλης προσπάθειας των «κιτρινόμαυρων» που έφτασαν πολύ κοντά σε μια ιστορική ανατροπή.

