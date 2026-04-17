Ο Εργκίν Αταμάν και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τιμωρώθηκαν με πρόστιμο από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ για όσα έγιναν στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για τη Stoiximan GBL. Ο προπονητής του τριφυλλιού αρνήθηκε να κάνει δηλώσεις στην ΕΡΤ μετά το φινάλε του αγώνα και ο ιδιοκτήτης της ομάδας έκανε αναρτήσεις στο instagram, που χαρακτηρίστηκαν «δυσφημιστικές» σύμφωνα με την απόφαση.

Οι αποφάσεις:

«Επιβάλλεται στον Ergin Ataman, προπονητή της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR): α) την πειθαρχική ποινή της αυστηρής έγγραφης επίπληξης και χρηματικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ, για αδικαιολόγητη μη συμμετοχή στις καθιερωμένες σύντομες δηλώσεις («flash interview») και δημόσια δυσφημιστική για το άθλημα δήλωση, που μεταφέρθηκε από δημοσιογράφο της ΕΡΤ Α.Ε.» και β) την πειθαρχική ποινή της αυστηρής έγγραφης επίπληξης και χρηματικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ, για δήλωση κατά τη συνέντευξη τύπου, που συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος, η οποία έλαβε χώρα, κατά τη συνέντευξη τύπου, μετά το τέλος του αγώνα Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026, με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη την 30-3-26.

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) αυστηρή έγγραφη επίπληξη και συνολικό χρηματικό πρόστιμο ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ, για τις ως άνω πράξη του προπονητή της.

Επιβάλλεται στον Δημήτριο Γιαννακόπουλο, ιδιοκτήτη της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) για το πειθαρχικό παράπτωμα των δυσφημιστικών για το άθλημα δηλώσεων, στις οποίες προέβη μέσω του ανοικτού στο ευρύ κοινό λογαριασμό του στην εφαρμογή Instagram, κατά τον αγώνα του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026, με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη την 30-3-26, α) αυστηρή έγγραφη επίπληξη, β) χρηματικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ και γ) έγγραφη ρητή ανάκληση των δυσφημιστικών δηλώσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την επίδοση σε αυτόν της παρούσας.

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ, για την ως άνω πράξη του ιδιοκτήτη της»