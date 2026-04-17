Μια ιδιαίτερη εικόνα κατέγραψαν οι κάμερες στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στον αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στη Μιλάνο για την EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε σχετικά εύκολα στην αναμέτρηση της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής, αποτέλεσμα που τον διατηρεί στην κορυφή της βαθμολογίας της διοργάνωσης.

Ωστόσο, αυτό που τράβηξε τα βλέμματα στις εξέδρες ήταν η παρουσία ενός ιερέα, ο οποίος εμφανίστηκε φορώντας τα ράσα του και παρακολούθησε το παιχνίδι, έχοντας ολοκληρώσει τις εκκλησιαστικές του υποχρεώσεις.

Η εικόνα του δεν πέρασε απαρατήρητη από τον τηλεοπτικό φακό, με την παρουσία του να προσθέτει μια ξεχωριστή νότα στο ματς, το οποίο για τον Ολυμπιακό είχε θετική κατάληξη.

