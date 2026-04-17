Ο Ολυμπιακός έκλεισε με νίκη απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο τη regular season της EuroLeague με σκορ 85-76 και εξασφάλισε την πρώτη θέση της βαθμολογίας, μπαίνοντας με ιδανικές προϋποθέσεις στα playoffs.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αναφέρθηκε στη δική του περσινή κατάσταση, σημειώνοντας πως τότε βρισκόταν εκτός δωδεκάδας, ενώ πλέον έχει ενεργό ρόλο στην πορεία της ομάδας.

Παράλληλα, ο ομογενής γκαρντ υπογράμμισε ότι ο Ολυμπιακός διαθέτει την ποιότητα για να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής, ξεκαθαρίζοντας όμως πως η ομάδα πρέπει να προχωρήσει με συγκέντρωση και βήμα-βήμα στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Αναλυτικά όσα ανέφερε

“Ήταν μία καλή νίκη. Ολοκληρώσαμε πρώτοι τη σεζόν. Τα καταφέραμε. Τώρα έρχεται αυτό που περιμένουμε όλη τη χρονιά. Θα πρέπει να προσαρμοστούμε στις καταστάσεις και να βελτιώσουμε τις λεπτομέρειες“.

Για το τι του έδωσε κίνητρο τη φετινή σεζόν: “Την περασμένη σεζόν δεν ήμουν ούτε στη δωδεκάδα. Δεν ήμουν στο ρόστερ. Είναι οι καταστάσεις.

Από μόνη της η φετινή σεζόν είναι ένα κίνητρο. Ήταν μία ξεχωριστή στιγμή, μία ξεχωριστή ευκαιρία. Το περίμενα πολλά χρόνια και το άρπαξα“.

Για το αν είναι η σεζόν που παίζει και για τον γιο του: “Ό,τι κάνω είναι για εκείνον. Εκείνος μου δίνει δύναμη”.

Για το αν ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να πάει ως το τέλος: “Ναι είναι έτοιμος, όμως πρέπει να τα βλέπουμε όλα βήμα βήμα. Έχουμε πολλή δουλειά να συγκεντρώσουμε τις επόμενες δύο εβδομάδες. Θα δούμε με ποιον θα παίξουμε και θα προετοιμαστούμε“.