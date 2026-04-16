Ο Μπερνάρντο Σίλβα βρέθηκε στο επίκεντρο ενός απολαυστικού πειράγματος από τους συμπαίκτες του στην Εθνική Πορτογαλίας, μετά από ανάρτηση που έκανε στο Instagram στο πλαίσιο συνεργασίας με εταιρεία περιποίησης δέρματος.

Ο μεσοεπιθετικός της Πορτογαλίας δημοσίευσε βίντεο προωθώντας προϊόν skincare, όμως οι αντιδράσεις από τους συμπαίκτες του δεν άργησαν να έρθουν — και ήταν όλες χιουμοριστικές.

Ο Ρούμπεν Ντίας δεν έχασε την ευκαιρία να τον πειράξει, γράφοντας: «Δεν έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ κρέμα στη ζωή σου».

Ο Μπρούνο Φερνάντες συνέχισε στο ίδιο ύφος, σχολιάζοντας: «Ούτε οδοντόκρεμα δεν χρησιμοποιείς».

Τη σκυτάλη πήρε ο Ζοάο Φέλιξ, ο οποίος ανέβασε κι άλλο τον πήχη του τρολαρίσματος, λέγοντας: «Ούτε αποσμητικό δεν βάζεις».

Το αποτέλεσμα ήταν ο Μπερνάρντο Σίλβα να γίνει στόχος φιλικού… bullying από τους συμπαίκτες του, δείχνοντας το καλό κλίμα μεταξύ των Πορτογάλων διεθνών, μόλις λίγους μήνες πριν το Μουντιάλ.

