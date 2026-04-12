Η Μάντσεστερ Σίτι έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στην Τσέλσι, επικρατώντας με 3-0 στο «Στάμφορντ Μπριτζ» και μπαίνοντας δυναμικά στη μάχη του τίτλου της Premier League.

Οι «πολίτες» πέτυχαν τρία γκολ μέσα σε 17 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο και μείωσαν τη διαφορά από την Άρσεναλ στους έξι βαθμούς, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες τους για την κορυφή.

Το παιχνίδι είχε χαρακτήρα «must win» για την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα και εκείνη ανταποκρίθηκε με τον καλύτερο τρόπο, κυριαρχώντας πλήρως και φεύγοντας με ένα εμφατικό «διπλό» από το Λονδίνο.

Ωστόσο, μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της βραδιάς δεν εκτυλίχθηκε εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά στην εξέδρα. Ένας φίλος της Σίτι, εκμεταλλευόμενος τη συγκυρία μετά την ήττα της Άρσεναλ από την Μπόρνμουθ, δεν δίστασε να τρολάρει τους «κανονιέρηδες», αποκαλώντας τους «bottlers», προκαλώντας αντιδράσεις αλλά και γέλια γύρω του.

Η ένταση της μάχης για τον τίτλο μεταφέρεται πλέον παντού — από το χορτάρι μέχρι τις εξέδρες — με το επερχόμενο ντέρμπι να αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον.

Την ίδια στιγμή που έγινε viral για το τρολάρισμα προς την Άρσεναλ, εντοπίστηκε λίγο αργότερα να παρακολουθεί στο κινητό του τα βίντεο με τον εαυτό του να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Ο Πιρς Μόργκαν σχολίασε με αιχμηρό τρόπο την κατάσταση στην Άρσεναλ, μετά την ήττα από τη Μπόρνμουθ και το τρολάρισμα που ακολούθησε από φίλους της Μάντσεστερ Σίτι.

«Θα ανεχτείτε αυτή την κοροϊδία, Άρσεναλ; Ή θα σηκωθείτε, θα δείξετε χαρακτήρα και θα παλέψετε για αυτόν τον τίτλο σαν να σημαίνει κάτι περισσότερο από ζωή ή θάνατο;» ανέφερε χαρακτηριστικά στο ποστ του στα social media.