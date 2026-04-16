Η ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης με 4-3 από την Μπάγερν έβαλε τέλος στην πορεία των «μερένγχες» στο φετινό Champions League από τη φάση των προημιτελικών, με την απογοήτευση να είναι έντονη στο στρατόπεδο της ισπανικής ομάδας μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Η ένταση, ωστόσο, φαίνεται πως υπήρχε ήδη από την ώρα του αγώνα. Σε μια φάση προς το τέλος του ματς, όταν ακόμα το παιχνίδι έδειχνε να οδηγείται στην παράταση, καταγράφηκε ένα περιστατικό ανάμεσα σε δύο από τους πρωταγωνιστές της ομάδας.

Συγκεκριμένα, στο 83ο λεπτό ο Τζουντ Μπέλινκγχαμ ζήτησε την μπάλα από τον Βινίσιους σε προσπάθεια επίθεσης της Ρεάλ. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, η αντίδραση του Βραζιλιάνου εξτρέμ προς τον Άγγλο μέσο ήταν ιδιαίτερα έντονη.

Όπως αναφέρουν τα σχετικά ρεπορτάζ, ο Βινίσιους φέρεται να απάντησε εκνευρισμένος στον συμπαίκτη του λέγοντας: «Τι θες; Τι θες; Κλείσε το στόμα σου», σε μια στιγμή που αποτυπώνει την πίεση και τον εκνευρισμό που επικρατούσε στο στρατόπεδο της Ρεάλ κατά τη διάρκεια του κρίσιμου αγώνα.

Vinicius to Bellingham: "What do you want? What do you want? Shut your mouth!"