Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα είναι γεμάτο για την τελευταία αγωνιστική της EuroLeague, με τον Ολυμπιακό να ανακοινώνει sold-out για το παιχνίδι με την Αρμάνι Μιλάνο, που θα διεξαχθεί το βράδυ της Πέμπτης (16/04, 21:15, Novasports Prime).

Οι φίλοι των «ερυθρολεύκων» έδειξαν για άλλη μια φορά την αμέριστη στήριξή τους στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, η οποία με νίκη εξασφαλίζει την πρωτιά στη βαθμολογία της EuroLeague και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στα playoffs, με την προοπτική να αντιμετωπίσει τον όγδοο της κατάταξης μετά το Play-In.

