Η Toyota ανανεώνει το συμπαγές SUV Yaris Cross Hybrid Electric. Η ανανεωμένη γκάμα του Yaris Cross, στις εκδόσεις Active, Active Plus, Style, Elegant και GR SPORT, θα είναι διαθέσιμη για παραγγελία αργότερα μέσα στο έτος, πραγματοποιώντας σήμερα την αποκάλυψη του νέου μοντέλου.

Η Toyota προχώρησε σε μια δυναμική ανανέωση, με επίκεντρο την επανασχεδίαση του εμπρός τμήματος, ώστε το νέο Yaris Cross να ξεχωρίζει στο αστικό τοπίο περισσότερο από ποτέ.

Η νέα, χαρακτηριστική εμπρός μάσκα, με τολμηρό κυψελοειδές μοτίβο, είναι βαμμένη στο χρώμα του αμαξώματος, ώστε να ενσωματώνεται αρμονικά στο σύνολο για μια κομψή, σύγχρονη εμφάνιση. Το μαύρο κάτω τμήμα συνδυάζεται με τους έντονους θόλους των τροχών, διατηρώντας τη δυναμική παρουσία ενός SUV.

Οι ανασχεδιασμένοι προβολείς LED είναι στο βασικό εξοπλισμό. Παράλληλα, οι νέες ζάντες αλουμινίου στις ανώτερες εκδόσεις – 17 ιντσών στην έκδοση Mid+ και 18 ιντσών στην έκδοση High – αναδεικνύουν περαιτέρω την εμφάνιση..

Στο εσωτερικό, η έκδοση Style περιλαμβάνει πλέον το σπορ κάθισμα – με μεγαλύτερη άνεση και βελτιωμένη πλευρική στήριξη.

Το Yaris Cross GR SPORT διατίθεται αποκλειστικά με μετάδοση κίνησης στους εμπρός τροχούς (FWD) και σύστημα κίνησης Hybrid 130. Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει ατμοσφαιρικό φωτισμό, ασύρματο φορτιστή, σύστημα παρακολούθησης τυφλού σημείου (Blind Spot Monitor) και ηλεκτρικά ανοιγόμενη πίσω πόρτα.

Το σύστημα κίνησης Hybrid 130 αποτελεί την καρδιά της νέας γκάμας Yaris Cross και προσφέρεται με δυνατότητα επιλογής μεταξύ εμπρόσθιας κίνησης (FWD) και της έξυπνης τετρακίνησης AWD-i, για πρόσθετη ασφάλεια και σταθερότητα.

Το σύστημα Hybrid 130 εντάχθηκε στη γκάμα του Yaris Cross το 2024, επιτυγχάνοντας ομαλή και δυναμική επιτάχυνση, υψηλή απόδοση και χαμηλές εκπομπές ρύπων — τα χαρακτηριστικά που έχουν κάνει την υβριδική τεχνολογία της Toyota διάσημη. Με ισχύ 130 DIN hp (96 kW) και ροπή 185 Nm, προσφέρει επιτάχυνση 0‑100 km/h σε 10,7 δευτερόλεπτα. Ταυτόχρονα, οι εκπομπές CO₂ περιορίζονται σε 99‑115 g/km και η κατανάλωση καυσίμου κυμαίνεται μεταξύ 4,4 και 5,1 l/100 km, επιβεβαιώνοντας την αποδοτικότητα του συστήματος.

Το Hybrid 115 διατίθεται πλέον αποκλειστικά στην έκδοση Active & Active Plus, με κίνηση στους εμπρός τροχούς. Το σύστημα αποδίδει ισχύ 116 DIN hp (85 kW) και ροπή 141 Nm, με εκπομπές CO₂ 100‑107 g/km και κατανάλωση καυσίμου 4,4‑4,7 l/100 km.