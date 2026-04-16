«Χάθηκε» το κορίτσι που συνέδεσε τη μάχη κατά του παιδικού καρκίνου και αποτέλεσε το σύμβολο της Εθνικής Ισπανίας με τις πάμπολλες επιτυχίες της. Ταλαιπωρήθηκε από τα 7 της χρόνια, απεβίωσε τελικά σε ηλικία 13 ετών. Πρόκειται για την Μαρία Καμάνιο Μουνιέθ.

«Οπαδοί, σήμερα δεν σας γράφει η M4RIA, σήμερα είναι η αρχική της ενδεκάδα. Μετά από τόση απόλαυση βλέποντας τις ομάδες και τους φίλους της να παίζουν με τη νταντά της, η κατάσταση της M4RIA επιδεινώθηκε σημαντικά και πάλεψε σκληρά μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο για να συνεχίσει, αλλά αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να ελεγχθούν. Από σήμερα το πρωί, η M4RIA ξεκουράζεται», ανακοίνωσε η οικογένειά της.

Afición, hoy no es M4RÍA quien os escribe, hoy os escribimos su equipo titular. Después de lo mucho que disfruto con su tata viendo el partido de sus equipos y amigos, la situación de M4RIA empeoró bastante y ha estado luchando mucho, hasta el último segundo, para seguir adelante pic.twitter.com/sYSR3v0tXA — M4RIA Princesa Futbolera Guerrera 👑⚽️🏹 (@mariacmpfg) April 16, 2026

Γνωστή ως η «Πριγκίπισσα του Πολεμιστή του Ποδοσφαίρου», από τότε που σήκωσε το τελευταίο τρόπαιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην πλατεία Cibeles κατά τη διάρκεια του εορτασμού της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Ισπανίας. Υπέφερε από το σάρκωμα Ewing, έναν καρκίνο που ταξινομείται ως σπάνια ασθένεια με ιδιαίτερα υψηλή συχνότητα εμφάνισης σε παιδιά και νεαρούς ενήλικες, και λάμβανε πειραματική θεραπεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Παίδων Niño Jesús στη Μαδρίτη.

Η Μαριά Καμάνιο έλαβε το Βραβείο Ανθρωπίνων και Κοινωνικών Αξιών Castilla y León 2024 για το έργο συγκέντρωσης χρημάτων του συλλόγου της, “La Sonrisa de María” (Το Χαμόγελο της María), το οποίο υποστηρίζει την έρευνα για τον καρκίνο, καθώς και για την “καλοσύνη, τη γενναιοδωρία, τη δύναμη και την ενσυναίσθησή της”.

Azulones, hoy es un día triste. Ha fallecido María Caamaño, ‘La Princesa Futbolera’. María padecía ‘Sarcoma de Edwin’. Mucho ánimo para su familia y amigos. @mariacmpfg 💙🕊️ Sin investigación, no hay cura ❤️‍🩹 Así conoció al Getafe hace 2 años:#DEP🕊️👼pic.twitter.com/pS4ZXCbZxm — Fantasía Azulona (@FantasiaAzulona) April 16, 2026

«Ο παράδεισος έχει τώρα το πιο όμορφο χαμόγελο. Η Μαρία, ένα παράδειγμα ανθεκτικότητας, θάρρους και δύναμης παρά το νεαρό της ηλικίας της, μας άφησε και δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσω τόση θλίψη. Η υποστήριξή μου και η αγάπη μου απευθύνονται στην οικογένειά της, ειδικά στους γονείς και την αδερφή της, στους φίλους και τους θαυμαστές της. Είμαστε στο πλευρό σας. #RIP», έγραψε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Καστίλλης και Λεόν, Αλφόνσο Φερνάντες Μανιουέκο, στον λογαριασμό του στο Twitter αυτή την Πέμπτη.

Hoy nos deja María Caamaño Múñez, nuestra Princesa Futbolera Guerrera. María soñaba con jugar al fútbol. La enfermedad se lo impidió, pero nunca le quitó el amor por este deporte ni la sonrisa con la que lo vivía. 🖤❤️ pic.twitter.com/wW0w6U25Ef — CD Salamanca FF (@cdsalamancaff) April 16, 2026