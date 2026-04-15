Το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας συζήτησε το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός με τον Λίβανο, σύμφωνα με ανώτερους ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το πρακτορείο Reuters. Η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου δέχεται έντονη πίεση από την Ουάσιγκτον για την επίτευξη συμφωνίας με τη Βηρυτό.

Την Τρίτη πραγματοποιήθηκαν σπάνιες συνομιλίες μεταξύ απεσταλμένων των δύο κυβερνήσεων στην Ουάσιγκτον. Ο Νετανιάχου δήλωσε: «Αυτές οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν πραγματοποιηθεί εδώ και πάνω από 40 χρόνια. Γίνονται τώρα επειδή είμαστε πολύ ισχυροί και οι χώρες έρχονται σε εμάς – όχι μόνο ο Λίβανος».

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας, ο Νετανιάχου δημοσίευσε βιντεοσκοπημένο μήνυμα στο οποίο ανέφερε ότι ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τα πλήγματα στον Λίβανο και βρίσκεται κοντά στο να «ξεπεράσει» την πόλη Μπιντ Τζμπέιλ, στο νότιο τμήμα της χώρας.