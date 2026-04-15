Ο πρίγκιπας Χάρι συνέχισε την επίσκεψή του στην Αυστραλία και μίλησε ανοιχτά για την εμπειρία του ως πατέρας, τονίζοντας πως τα παιδιά θα πρέπει να αποτελούν ένα “upgrade” των γονιών τους.

Οπως αναφέρει το BBC, o Χάρι συμμετείχε σε δραστηριότητες με παίκτες της ομάδας Australian Rules Football (AFL) Western Bulldogs στη Μελβούρνη και επισκέφθηκε το Πολεμικό Μνημείο της Αυστραλίας στην Καμπέρα. Η Δούκισσα του Σάσεξ Μέγκαν, που τον συνοδεύει στο ταξίδι, δεν είχε προγραμματισμένες δημόσιες εμφανίσεις εκείνη την ημέρα.

Το ζευγάρι, που πλέον δεν ασκεί επίσημα βασιλικά καθήκοντα, πραγματοποιεί το ταξίδι με ιδιωτική ιδιότητα, συνδυάζοντας επισκέψεις σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς με εμπορικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μέγκαν εξετάζει την επέκταση του lifestyle brand της As Ever στην αυστραλιανή αγορά.

Στη Μελβούρνη, ο Δούκας συμμετείχε στην παρουσίαση έκθεσης της φιλανθρωπικής οργάνωσης Movember για την ψυχική υγεία των πατέρων μικρών παιδιών. Ανοίγοντας την ομιλία του αναφέρθηκε στις δικές του εμπειρίες μετά τη γέννηση των παιδιών του και έκανε αναφορές στον πατέρα του, τον Βασιλιά Κάρολο Γ΄.

«Ο κόσμος γύρω μας έχει αλλάξει δραματικά, επομένως η ανατροφή των παιδιών δεν μπορεί να είναι ίδια με αυτήν που βιώσαμε», είπε ο Χάρι, προσθέτοντας: «Από τη δική μου οπτική, τα παιδιά μας είναι οι αναβαθμίσεις μας. Δεν σημαίνει ότι ήμουν αναβάθμιση του πατέρα μου ή ότι τα παιδιά μου είναι αναβάθμιση δική μου, αλλά έτσι το βλέπω».

Ο Δούκας υπογράμμισε ότι πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, ακόμη και για όσους είχαν την καλύτερη δυνατή ανατροφή. Παράλληλα, κάλεσε τους πατέρες να ζητούν βοήθεια όταν δυσκολεύονται, λέγοντας πως «για χρόνια θεωρούνταν αδυναμία να σηκώνεις το χέρι σου, αλλά εγώ πιστεύω το αντίθετο».