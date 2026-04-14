Η νέα κατοικία του Χάρι Κέιν έχει τραβήξει έντονα τα βλέμματα στην Σάρεϊ, καθώς το πολυτελές project που κατασκευάζει θυμίζει σε μεγάλο βαθμό… παλάτι.

Ο Άγγλος επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου, αν και συνεχίζει την καριέρα του στη Γερμανία, έχει ήδη σχεδιάσει το μέλλον του στην πατρίδα του, όπου σκοπεύει να εγκατασταθεί μόνιμα μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του πορείας.

Η έπαυλη, αξίας περίπου 20 εκατομμυρίων λιρών, έχει προκαλέσει συζητήσεις λόγω της αρχιτεκτονικής της, που παραπέμπει έντονα στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Το νεογεωργιανό σχέδιο περιλαμβάνει επιβλητική πρόσοψη με κολόνες και μεγάλα παράθυρα, ενώ στο εσωτερικό προβλέπονται πολυτελείς παροχές όπως πισίνα, home cinema, γυμναστήριο και χώρος ευεξίας.

🚨 | Harry Kane, yerel halkın Buckingham Sarayı’na benzettiği 20 milyon sterlinlik bir malikane inşa ediyor! 🏠 Malikanede yer alacak bazı lüks özellikler: → £20.000 değerinde yer altı araç döndürme sistemi → Özel sinema salonu → Yüzme havuzu → Özel bar → Spor salonu →… pic.twitter.com/zy6rucq7Em — 🇹🇷 Transfer Haberleri ⚒ (@Transferhaber6) April 13, 2026

Το οικόπεδο είχε αγοραστεί το 2023, με τον Κέιν να κατεδαφίζει την υπάρχουσα κατοικία για να δημιουργήσει το νέο του σπίτι από την αρχή. Μεταξύ των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ξεχωρίζει και ένα υπόγειο γκαράζ με περιστρεφόμενη πλατφόρμα στάθμευσης για τα πολυτελή του αυτοκίνητα.

Παρότι η οικογένειά του ζει προς το παρόν μαζί του στη Γερμανία, τα σχέδια προβλέπουν ότι η μόνιμη επιστροφή τους στην Αγγλία θα γίνει μόλις ολοκληρωθεί η καριέρα του ποδοσφαιριστή ή ολοκληρωθεί η κατασκευή της εντυπωσιακής κατοικίας.