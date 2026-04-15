Μια υπόθεση που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τις ευθύνες των αεροπορικών εταιρειών απέναντι στους επιβάτες τους εξελίσσεται σε δικαστικό θρίλερ διεθνούς ενδιαφέροντος, καθώς οικογένεια από την Ινδία, η οποία δαπάνησε περίπου 40.000 λίρες για εισιτήρια business class με προορισμό το Περού, βρέθηκε τελικά αποκλεισμένη στο αεροδρόμιο, χωρίς να της επιτραπεί η επιβίβαση.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2024, όταν η οικογένεια του επιχειρηματία και επικεφαλής ιατρικού ιδρύματος Τζ.Σ. Σατίσκουμαρ είχε προγραμματίσει ένα πολυτελές ταξίδι διάρκειας δύο εβδομάδων στη Νότια Αμερική. Είχαν αγοράσει οκτώ εισιτήρια μετ’ επιστροφής, με αναχώρηση από την Μπενγκαλούρου και επιστροφή στις αρχές Ιουλίου. Ωστόσο, το ταξίδι τους δεν ξεκίνησε ποτέ.

Κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο, ενημερώθηκαν από το προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας ότι δεν διέθεταν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα για την είσοδο στο Περού. Παρά τις πολύωρες διαμαρτυρίες και την επιμονή της οικογένειας ότι πληρούσε τις προϋποθέσεις εισόδου, τελικά τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση.

Ο επικεφαλής της οικογένειας υποστήριξε εξαρχής ότι η απόφαση βασίστηκε σε εσφαλμένη ερμηνεία των κανονισμών. Σύμφωνα με τον ίδιο, Ινδοί πολίτες που διαθέτουν έγκυρη βίζα ή άδεια παραμονής από χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία ή κράτη της ζώνης Σένγκεν μπορούν να εισέλθουν στο Περού χωρίς επιπλέον θεώρηση. Το επιχείρημα αυτό αποτέλεσε τη βάση της δικαστικής του διεκδίκησης.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω, όταν – όπως καταγγέλλει η οικογένεια – μετά τη διαμαρτυρία τους στο αεροδρόμιο, τα στοιχεία τους «σημειώθηκαν» από την εταιρεία, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν έκτοτε αυξημένους ελέγχους σε διεθνείς μετακινήσεις. Μάλιστα, αναφέρθηκε περιστατικό κατά το οποίο ο γιος του επιχειρηματία ανακρίθηκε στη Σιγκαπούρη για υποτιθέμενη απέλαση από το Περού, χώρα την οποία ουδέποτε επισκέφθηκε. Αντίστοιχες δυσκολίες φέρεται να αντιμετώπισε και ο ίδιος σε μεταγενέστερο ταξίδι του στην Αυστραλία.

Μετά από δύο χρόνια δικαστικής διαμάχης, δικαστήριο στην πολιτεία Καρνατάκα εξέδωσε απόφαση με ιδιαίτερη βαρύτητα, διατάσσοντας την αστυνομία να προχωρήσει στην καταχώριση ποινικής υπόθεσης εις βάρος της αεροπορικής εταιρείας. Η εντολή αφορά όχι μόνο την εταιρεία ως νομικό πρόσωπο, αλλά και ανώτατα στελέχη της, συμπεριλαμβανομένων του διευθύνοντος συμβούλου και του επικεφαλής λειτουργιών.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται εξαιρετικά σημαντική, καθώς ενδέχεται να δημιουργήσει προηγούμενο για την απόδοση ποινικών ευθυνών σε περιπτώσεις λανθασμένης εφαρμογής ταξιδιωτικών κανονισμών από αεροπορικές εταιρείες. Παράλληλα, αναδεικνύει τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι επιβάτες όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με αποφάσεις της τελευταίας στιγμής, χωρίς άμεση δυνατότητα προσφυγής.

Από την πλευρά της, η αεροπορική εταιρεία υποστήριξε ότι ενήργησε σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και ότι οι επιβάτες φέρουν την ευθύνη να διασφαλίζουν ότι διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα πριν από το ταξίδι. Παράλληλα, εξέφρασε λύπη για την ταλαιπωρία που υπέστη η οικογένεια, χωρίς ωστόσο να αποδέχεται υπαιτιότητα.

Η υπόθεση αναδεικνύει το ευρύτερο ζήτημα της ερμηνείας των διεθνών ταξιδιωτικών κανόνων, οι οποίοι συχνά μεταβάλλονται και περιλαμβάνουν εξαιρέσεις που μπορεί να δημιουργήσουν σύγχυση ακόμη και σε επαγγελματίες του κλάδου. Ταυτόχρονα, φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη για σαφέστερη ενημέρωση των επιβατών, αλλά και για μεγαλύτερη λογοδοσία εκ μέρους των αεροπορικών εταιρειών.

Καθώς η ποινική διαδικασία αναμένεται να προχωρήσει, η υπόθεση αυτή ενδέχεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για αντίστοιχες διαφορές στο μέλλον, με πιθανές επιπτώσεις τόσο στη λειτουργία των αεροπορικών εταιρειών όσο και στα δικαιώματα των ταξιδιωτών παγκοσμίως.