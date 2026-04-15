Οι οργανωμένοι οπαδοί του Ατρομήτου συνεχίζουν τη σπουδαία κοινωνική τους προσφορά, παραδίδοντας τρεις ακόμα αυτόματους καρδιακούς απινιδωτές στο ΚΕΦΙ του Περιστερίου.

Με αυτή τη νέα παράδοση, συνολικά έχουν δωρηθεί πέντε απινιδωτές από τους οκτώ που είναι προγραμματισμένοι, ενώ οι υπόλοιποι τρεις θα παραδοθούν το επόμενο διάστημα.

«Αυτό το ταξίδι δεν μετριέται απλά με αριθμούς, αλλά με τις καρδιές που θα συνεχίσουν να χτυπούν», αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους οι Fentagin, οι οποίοι συγκέντρωσαν τα χρήματα για την αγορά των απινιδωτών μέσω διάφορων πρωτοβουλιών, περιλαμβανομένων και των δράσεών τους κατά τη διάρκεια των αγώνων του Ατρομήτου.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση των οργανωμένων οπαδών του Ατρομήτου:

«Πέρα από το καθήκον μας να στεκόμαστε ασπίδα μπροστά στις ομάδες μας, υπάρχει ένα ακόμη βαθύτερο χρέος.

Να είμαστε παρόντες ως ενεργοί πολίτες στο πλευρό όσων έχουν πραγματικά ανάγκη.

Ένα χρέος που δεν γεννήθηκε σήμερα. Το υπηρετούμε χρόνια τώρα, με συνέπεια, πίστη και καρδιά.

Και αυτό ακριβώς θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Με την ίδια αφοσίωση, την ίδια ευθύνη, την ίδια ανθρωπιά.

Όπως σας είχαμε ενημερώσει τις προηγούμενες ημέρες, αντιπροσωπεία του Συνδέσμου μας βρέθηκε τη Δευτέρα 6/4 στο 3ο ΚΕΦΙ και την Τρίτη 7/4 στο 1ο και στο 7ο ΚΕΦΙ της Πόλης μας, προχωρώντας με υπερηφάνια και αίσθημα ευθύνης στην παράδοση τριών ακόμη αυτόματων καρδιακών απινιδωτών.

Συνολικά, πέντε από τους οκτώ έχουν ήδη βρει τη θέση τους εκεί όπου μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Η κοινή μας προσπάθεια, γεμάτη πίστη και αλληλεγγύη πλησιάζει πλέον στον τελικό της προορισμό. Ένα ταξίδι που δεν μετριέται μόνο σε αριθμούς, αλλά σε καρδιές που θα συνεχίσουν να χτυπούν.

Τα λόγια πλέον περνούν σε δεύτερη μοίρα..γιατί οι πράξεις έχουν ήδη μιλήσει.

Στο επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν και οι παραδόσεις των τριών τελευταίων αυτόματων καρδιακών απινιδωτών, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο προσφοράς που ανήκει σε όλους μας.

Συνεχίζουμε ενωμένοι.

Μένουμε πιστοί στις οπαδικές αξίες και στα ιδανικά μας.

FENTAGIN 1980».