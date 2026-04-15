Ιστορική ημέρα χαρακτήρισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τη σημερινή, με αφορμή την τελετή υπογραφής της Σύμβασης Γεώτρησης για το Block 2 (Βορειοδυτικό Ιόνιο). Η συμφωνία υπογράφηκε μεταξύ της κοινοπραξίας ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy και της Stena Drilling, εταιρείας που διαθέτει το πλωτό γεωτρύπανο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στην περιοχή.

«Ιστορική μέρα, έπεσαν οι υπογραφές»

«Ιστορική μέρα, έπεσαν οι υπογραφές και έτσι έχουμε προδιαγεγραμμένη την ημερομηνία 14 με 24 Φεβρουαρίου του 2027 θα γίνει η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στη χώρα μας μετά από σχεδόν μισό αιώνα. Πια, δεν μιλάμε για προσδοκίες, σχεδιασμούς. Μετράμε αντίστροφα. Σε 300 μέρες από τώρα η πατρίδα μας θα διαπιστώσει εάν οι ισχυρές ενδείξεις που έχουν εντοπίσει η ExxonMobil, η Energean και η HELLENiQ, ουσιαστικά αποδεικνύεται ότι είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα. Αυτό θα το μάθουμε μέχρι τον Απρίλιο του 2027», ανέφερε στο MEGA ο υπουργός.

Ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε ότι «όλη αυτή η προσπάθεια γίνεται από τις εταιρείες του κύρους, της ExxonMobil, της Energean, της HELLENiQ και σήμερα υπεγράφη με τη Stena Drilling που είναι μία από τις πιο καταξιωμένες εταιρίες διεθνώς, οι οποίες θα φέρουν το πλοίο γεωτρύπανο, το οποίο για 24 ώρες το 24ωρο για δύο μήνες θα αντλεί τα στοιχεία από τη γεώτρηση».

Σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «το Block 2 είναι το πιο ώριμο από τα οικόπεδα που έχουμε. Η περιοχή κάτω από την Κρήτη, φιλοδοξούμε και εργαζόμαστε έτσι ώστε πριν το τέλος του ‘26 να ξεκινήσουν οι σεισμικές έρευνες».

Ποιο το οικονομικό όφελος

Αναφερόμενος στις οικονομικές προοπτικές, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε: «Εκτιμούν ότι μιλάμε για ένα δυνητικό κοίτασμα 270 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων. Η χώρα μας χρειάζεται κάθε χρόνο γύρω στα έξι με εφτά. Αντιλαμβάνεστε την τάξη μεγέθους του κοιτάσματος. Η ίδια η κοινοπραξία εκτίμησε ότι τα προσδοκώμενα οφέλη θα είναι γύρω στα 10 δισ. για τη χώρα μας. Σε βάθος εικοσαετίας».

Ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι τηρούνται «αυστηροί όροι προστασίας του περιβάλλοντος» και πρόσθεσε: «Με την υπογραφή που έπεσε δεν υπάρχουν ίσως, μπορεί. Τώρα ξέρουμε 14 με 24 Φεβρουαρίου του 2027 τρυπάμε».