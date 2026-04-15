Η Εθνική Ελλάδας Νεανίδων έκανε αποφασιστικό βήμα για μια ιστορική επιτυχία, επικρατώντας με 1-0 της Ρουμανία και πλησιάζοντας στην πρώτη της συμμετοχή σε τελική φάση Euro.

Με τη νίκη αυτή, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα πέτυχε το 2/2 στον προκριματικό όμιλο της League A του WU19 EURO 2026 και βρέθηκε στην κορυφή με 6 βαθμούς, εξασφαλίζοντας παράλληλα την παραμονή του στην κορυφαία κατηγορία. Πλέον, όλα θα κριθούν στην τελευταία αγωνιστική, όπου απέναντι στην Πολωνία χρειάζεται τουλάχιστον ισοπαλία για να «σφραγίσει» την πρόκριση.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η Ελλάδα είχε τον έλεγχο από το ξεκίνημα και δημιούργησε σημαντικές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς όμως να βρει δίχτυα. Η λύση ήρθε στο 67’, όταν η Αργυρίου εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική κάθετη πάσα της Καλοκαιρινού και με όμορφο τελείωμα έγραψε το 1-0.

Στη συνέχεια, η ομάδα του Γιώργου Παπακώστα διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμα, δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα και πανηγύρισε μια νίκη τεράστιας σημασίας.

Πλέον, το βλέμμα στρέφεται στον «τελικό» του Σαββάτου, όπου η «γαλανόλευκη» έχει μπροστά της μια μοναδική ευκαιρία να γράψει ιστορία.